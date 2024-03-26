مقتل 9 من الميليشيات الإيرانية بغارات على مدينة دير الزور

نفذت طائرات مجهولة لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أو أميركية، غارات على مواقع للمليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من الميليشيات، وسط هرع سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة.

قتل 9 من الميليشيات الإيرانية، في حصيلة أولية، وأصيب 20 شخصا بجروح متفاوتة، نتيجة ضربات جوية مجهولة استهدفت مقرا للميليشيات في مدينة دير الزور، وسط معلومات عن مقتل شخصية قيادية في حي الفيلات بالمدينة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء.

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ونفذت طائرات مجهولة لا يعلم إذا ما كانت إسرائيلية أو أميركية، غارات على مواقع للمليشيات الإيرانية في محافظة دير الزور، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى من الميليشيات، وسط هرع سيارات الإسعاف إلى المناطق المستهدفة.

وجاء ذلك بعد ساعات من هبوط طائرة نقل إيرانية في مطار دير الزور.

وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت الطائرات المجهولة مزارع الميادين ومقرين للميليشيات في مدينة البوكمال ومقر قرب منطقة العباس، واستهداف مقر بحي الفيلات في مدينة دير الزور.

وهبطت طائرة نقل في مطار دير الزور العسكري، اليوم، تقل على متنها عناصر من "الحرس الثوري" الإيراني ومعدات لوجستية.

ووفقا للمصادر، فإن الطائرة انطلقت من مطار دمشق الدولي، في ساعات عصر أمس الإثنين، ووصلت مساء إلى مطار دير الزور العسكري، وسط تكتم كبير.

وأكدت مصادر المرصد السوري إلى أن الطائرة كانت محملة بأجهزة اتصال وكاميرات، تم نقل المعدات بشاحنة والتوجه إلى مكان مجهول.