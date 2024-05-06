مقتل جندي بالنظام السوري بالقصف الاسرائيليّ الأحد

قال المرصد: "قتل عنصر من قوات النظام، نتيجة إصابته بالقصف الإسرائيلي على مواقع بريف درعا". وأكد المرصد أن القصف أتى ردا على إطلاق مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل، مساء الأحد.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين، أنّ جنديا في جيش النظام السوري قٌتل خلال قصف إسرائيلي على جنوب سورية، بعد إطلاق صواريخ من المنطقة.

وقال المرصد: "قتل عنصر من قوات النظام، نتيجة إصابته بالقصف الإسرائيلي على مواقع بريف درعا".

وأكد المرصد أن القصف أتى ردا على إطلاق مجموعات تابعة لحزب الله اللبناني 3 صواريخ من الأراضي السورية باتجاه الجولان المحتل، مساء الأحد.

وزادت وتيرة هذه الضربات الإسرائيلية منذ اندلعت الحرب بين الدولة العبرية وحماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه "أحصى منذ مطلع العام 2024، 37 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 25 منها جوية و 12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 74 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات".

وأوضح أن "تلك الضربات تسببت بمقتل 130 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 53 آخرين منهم بجراح متفاوتة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان، الأحد، إنه "تمّ رصد قذيفتين صاروخيتين عبرتا من سورية، إلى منطقة ’راموت’ (في الجولان السوريّ المحتل) وسقطتا في مناطق مفتوحة، ولا أضرار ولا إصابات".

وأضاف أن قواته "هاجمت مصادر إطلاق النار بالمدفعية".

والمرصد منظمة حقوقية غير حكومية مقرّها في لندن لكنّها تعتمد في معلوماتها على شبكة واسعة من المصادر داخل سورية.