مقتل رجل الأعمال براء قاطرجي المقرّب من بشار الأسد وقيادي بحزب الله بضربة إسرائيلية قرب حدود سورية

أكّد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، بأن "رجل أعمال سوري مقرب من بشار الأسد، مسؤول عن تمويل المقاومة السورية لتحرير الجولان، قُتل باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة كان يستقلها مع شخص آخر في منطقة الصبورة بريف دمشق على طريق دمشق - بيروت".

قُتل رجل الأعمال السوريّ، براء قاطرجي، المقرّب من رئيس النظام السوريّ، بشار الأسد، كما قُتل قيادي بحزب الله اللبنانيّ، بضربة إسرائيلية، استهدفت مساء اليوم الإثنين، مركبة قرب حدود سورية مع لبنان.

وأكّد المرصد السوريّ لحقوق الإنسان، بأن "رجل أعمال سوري مقرب من بشار الأسد، مسؤول عن تمويل المقاومة السورية لتحرير الجولان، قُتل باستهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة كان يستقلها مع شخص آخر في منطقة الصبورة بريف دمشق على طريق دمشق - بيروت".

ونقل المرصد عن مصادر لم يسمّها، أن "القتيل مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، ويمول ميليشيا محلية يبلغ تعدادها بالآلاف لحماية مصالحه وخدمة للنظام، هو صاحب أهم شركة مسؤولة عن توريدات النفط من مناطق سيطرة قسد نحو مناطق النظام".

القتيل بالضربة الإسرائيليّة، قاطرجي مع رئيس النظام السوريّ

وأشار المرصد السوري إلى أن "شخصين قتلا بهجوم طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدف سيارة تحمل لوحة لبنانية قرب معبر المصنع عند الحدود اللبنانية-السورية".

وشدّد على أن "الاستهداف الجديد، يأتي بعد أقل من أسبوع على استهداف مماثل في المنطقة ذاتها، حيث قتل في 9 تموز، ياسر نمر قرنبش، وهو مسؤول عن نقل السلاح المتعلق بالمسيّرات من سوريا إلى لبنان، خلال الاستهداف الإسرائيلي بمسيّرة لسيارة تابعة للحزب على طريق دمشق – بيروت، في منطقة جديدة يابوس في ريف دمشق، وذلك خلال مرور السيارة بحاجز عسكري يتبع للفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام".

فيديو يوثّق اللحظات الأولى، عقب استهداف إسرائيليّ للمركبة التي كان ييستقلّها رجل الأعمال السوريّ، #براء_قاطرجي.



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وأضاف المرصد: "كما قتل في الاستهداف شخص آخر لا يعلم إذا ما كان سوري أو إيراني الجنسية أم من جنسية أخرى، وأصيب سائق السيارة وهو سوري الجنسية".

وكان عسكري قد قُتل، وأصيب 3 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف ريف العاصمة دمشق، بعد انتصاف ليل السبت - الأحد. وأعلن مصدر عسكري في النظام مقتل عسكري وإصابة 3 آخرين، إثر "عدوان جوي شنه العدو الإسرائيلي بعد منتصف ليل اليوم".

وأضاف أن "العدوان انطلق من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من مواقعنا العسكرية في المنطقة الجنوبية، وأحد الأبنية السكنية في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، فيما تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدو رغم كثافتها وأسقطت عددا غير قليل منها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي قصفه في الأراضي السورية، وجاء عنه أنه استهدف مقرا مركزيا وبنى تحتية عسكرية لجيش النظام، بالإضافة إلى مهاجمة أهداف تستخدمها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قصفه جاء ردا على اعتراض مسيرتين أطلقتا من الأراضي السورية نحو المنطقة الشمالية لإيلات فجر الجمعة، فيما حمل النظام السوري المسؤولية عن "العمليات الإرهابية على أراضيه وتحمل تبعاتها".

ومنذ بدء النزاع عام 2011، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سورية، مستهدفة مواقع لقوات النظام وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله. ونادرا ما تؤكّد تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سورية.

وتصاعدت الهجمات العدوانية التي تشنها إسرائيل على سورية منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وبحسب المرصد، تراجعت وتيرة الهجمات "بشكل لافت"، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقًا بالسفارة الإيرانية في دمشق في نيسان/ أبريل الماضي وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.