إصابة جنود أميركيين بهجوم بمسيرة بسورية

هذا ثاني هجوم كبير على مدى الأيام القليلة الماضية ضد القوات الأميركية، ويأتي في وقت تتزايد فيه حدة التوتر تحسبا لرد إيران وحزب الله على اغتيال كل من إسماعيل هنية في طهران، فؤاد شكر في بيروت.

أصيب جنود أميركيين وآخرين من التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بجروح طفيفة، في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي سورية، على ما أفاد مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لوكالة "رويترز".

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وهذا هو ثاني هجوم كبير على مدى الأيام القليلة الماضية ضد القوات الأميركية، ويأتي في وقت تتزايد فيه حدة التوتر تحسبا لرد إيران وحزب الله على اغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المسؤول الأميركي إنه لا توجد إصابات خطيرة بين القوات ولكن جرى نقل بعض الأفراد إلى موقع منفصل لإجراء المزيد من التقييم.

يشار إلى أنه يوم الجمعة، استهدف هجوم بطائرة مسيرة قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية وقوات من التحالف في منطقة الرميلان بشمال شرقي سورية.

واستأنفت الفصائل الموالية لإيران هجماتها على القواعد الأميركية منذ الغارة التي شنتها واشنطن قبل نحو أسبوع، وقتلت عددا من أعضاء الحشد الشعبي في منطقة "جرف الصخر" جنوب غربي بغداد.

وكان خمسة عسكريين أميركيين قد أصيبوا بجروح عندما أُطلق صاروخان من طراز كاتيوشا على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق يوم الاثنين الماضي، في هجوم حملت وزارة الدفاع الأميركية المسؤولية عنه لوكلاء مدعومين من إيران.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سورية و2500 في العراق، وتقول إنهم في مهمة لتقديم المشورة ومساعدة القوات في كلا البلدين للحيلولة دون عودة تنظيم "داعش" الذي استولى عام 2014 على مساحات كبيرة من العراق وسورية قبل هزيمته لاحقا.