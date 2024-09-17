سورية: 14 جريحا في انفجار أجهزة محمولة لحزب الله في دمشق وريفها

أشار المرصد إلى أن عددا من الجرحى وصلوا إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق، نتيجة تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة محمولة كانوا يحملونها.

أصيب 14 شخصا بجراح جراء انفجار أجهزة محمولة لحزب الله اللبناني في العاصمة السورية دمشق وريفها؛ اليوم الثلاثاء.

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وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن 4 أشخاص أصيبوا بانفجار في سيارة قرب حي كفرسوسة بالعاصمة دمشق.

وفي محيط منطقة السيدة زينب أصيب 7 أشخاص، وفي منطقة القلمون أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأشار المرصد إلى أن عددا من الجرحى وصلوا إلى المستشفيات في دمشق ومحافظة ريف دمشق، نتيجة تعرضهم لإصابات بعد انفجار أجهزة محمولة كانوا يحملونها.

وجاءت هذه التفجيرات بالتزامن مع أخرى مماثلة في لبنان، نتيجة هجوم سيبراني إسرائيلي استهدف أجهزة اتصال يستخدمها عناصر حزب الله.

وحمل حزب الله في بيان أصدره مساء اليوم، إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن الانفجارات التي طاولت عشرات الأجهزة المحمولة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 3 آلاف شخص.

وذكر حزب الله في بيان، أنه "بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوفرة حول الاعتداء الآثم الذي جرى بعد ظهر هذا اليوم، فإننا نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الإجرامي، الذي طال المدنيين أيضا".

وفي البيان ذاته، قال إن "هذا العدو الغادر والمجرم، سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، والله على ما نقول شهيد".