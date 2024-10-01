3 شهداء و9 إصابات في عدوان إسرائيلي على دمشق

إحدى الغارات على دمشق استهدف مركبة في منطقة "مزة فيلات"، ما أدى إلى مقتل المذيعة صفاء أحمد التي تقطن في شقة سكنية بذات المنطقة المستهدفة.

استشهد 3 أشخاص وأصيب 9 آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع في العاصمة السورية دمشق، وفق وكالة أنباء النظام السوري.

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ووفقا لوسائل الإعلام السورية، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة آخرين، بينهم المذيعة السورية صفاء أحمد.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بالطيران الحربي والمسير من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا عددا من النقاط في مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان والطيران الإسرائيلي المسير وأسقطت معظمها". وذكر أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 9 آخرين بجروح، إضافة لوقوع أضرار كبيرة بالممتلكات الخاصة".

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام السوري، عبر تطبيق "تلغرام" إنها "تنعى المذيعة صفاء أحمد، التي قتلت إثر عدوان إسرائيلي على دمشق".

وذكر التلفزيون السوري الرسمي، أن إحدى الغارات على دمشق استهدف مركبة في منطقة "مزة فيلات"، ما أدى إلى مقتل المذيعة أحمد التي تقطن في شقة سكنية بذات المنطقة المستهدفة.

وكانت وكالة أنباء النظام السوري قد قالت إن الدفاعات الجوية السورية تصدت ثلاث مرات هذه الليلة لـ"أهداف معادية" في سماء دمشق.