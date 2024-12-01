سورية: اليوم الخامس من عملية "ردع العدوان".. المعارضة تواصل التقدّم والنظام يشن غارات

تقود الهجوم هيئة تحرير الشام التي تعد منطقة إدلب معقلها الرئيسي مع فصائل سورية أخرى أقل نفوذا. وتمكنت خلال اليومين الماضيين من السيطرة على غالبية أحياء حلب والمطار الدولي، إضافة الى عشرات المدن والقرى في محافظتي إدلب وحماة...

أصبحت حلب، ثاني كبرى مدن سورية، خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ قمع الثورة السورية واندلاع الحرب في سورية قبل 13 عامًا، مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على كل الأحياء حيث كانت تنتشر قوات النظام، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، الأحد.

ومنذ الأربعاء، بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فكّ ارتباطها مع تنظيم القاعدة) مع فصائل معارضة أقل نفوذا، هجوما مباغتا يعد الأعنف منذ سنوات في محافظة حلب (شمال) حيث تمكنت من التقدم، بموازاة سيطرتها على عشرات البلدات والقرى في محافظتي إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) المجاورتين.

على ضوء التطورات المتسارعة، يصل وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، الأحد إلى دمشق، حيث قال إنه سيؤكد دعم بلاده "الحازم" للسلطات السورية، في حين توعد الرئيس بشار الأسد باستخدام "القوة" للقضاء على "الإرهاب".

عناصر من المعارضة المسلحة إثر السيطرة على مدينة حلب (Getty images)

والأحد، قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس" إن هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة متحالفة معها "باتت تسيطر على مدينة حلب بالكامل، باستثناء الأحياء الخاضعة لسيطرة القوات الكردية" في شمالها.

وبذلك أصبحت المدينة "لأول مرة خارج سيطرة قوات النظام منذ اندلاع النزاع" في البلاد عام 2011.

ويضم الجزء الشمالي من مدينة حلب أحياء عدة تقطنها غالبية كردية، أبرزها الشيخ مقصود والأشرفية، وتخضع لسيطرة القوات الكردية، العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية المدعومة أميركيا والتي تشكل الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية.

وكانت قوات النظام السوري استعادت السيطرة على كامل مدينة حلب نهاية عام 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية فيها والتي شكلت معقلا للفصائل المعارضة منذ صيف 2012.

وكان لإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، قبل أن تخلي عددا من مواقعها تباعا خلال الأشهر القليلة الماضية، وفق المرصد.

وتقود الهجوم هيئة تحرير الشام التي تعد منطقة إدلب معقلها الرئيسي مع فصائل سورية أخرى أقل نفوذا. وتمكنت خلال اليومين الماضيين من السيطرة على غالبية أحياء حلب والمطار الدولي، إضافة الى عشرات المدن والقرى في محافظتي إدلب وحماة "مع انسحاب قوات النظام منها"، وفق المرصد.

إدلب بعد قصف النظام السوري (Getty images)

وشنّ الطيران الروسي، الأحد، وفق المرصد، غارات على ساحة قرب جامعة مدينة حلب أوقعت خمسة قتلى، لم يتمكن من تحديد إذا كانوا مدنيين أم مقاتلين.

واستهدفت غارات مماثلة مخيما للنازحين في مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم طفلان وإصابة أكثر من خمسين آخرين بجروح.

وبين القتلى زوجة ابن أم محمّد التي قالت لفرانس برس بينما كانت تجلس وأحفادها والغبار يكسوهم في مستشفى في المدينة "كنا نجلس في الغرفة، لم نسمع إلا دوي انفجار وسقطت الجدران علينا".

وأضافت وبجانبها إحدى حفيداتها تمسك بدمية كبيرة ورأسها مضمد، "كنت برفقة أولاد ابني الخمسة، الحمد لله أن إصاباتهم طفيفة".

طفلة مصابة في إدلب بعد قصف النظام السوري (Getty images)

ومنذ بدء الهجوم، قُتل أكثر من 370 شخصا بينهم 52 مدنيا و114 مقاتلا من قوات النظام ومجموعات موالية له، وفق المرصد.

أعلنت وزارة الدفاع للنظام السوري، الأحد، إن وحداتها العاملة في المنطقة أقدمت على "تعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وجاء ذلك، وفق عبد الرحمن، في "إطار منع أي محاولة تسلل أو دخول محتمل" للفصائل غداة سيطرتها على بلدات استراتيجية. واستهدفت غارات روسية عدة المنطقة، وفق المرصد.

في بلدة صوران التي تقدمت اليها الفصائل المعارضة، السبت، شمال مدينة حماة، لجأ ياسين الحموي مع عائلته إلى مسجد خشية من المعارك.

وقال الرجل لفرانس برس الأحد "لجأنا إلى قبو الجامع لأننا نخاف من قصف الطيران.. خشية على نسائنا وأطفالنا".

والتصعيد الميداني حاليا لم تشهد له سورية مثيلا منذ سنوات. فقد أتاح وقف لإطلاق النار رعته موسكو وأنقرة عام 2020 هدوءا إلى حد كبير في إدلب، حيث كانت هيئة تحرير الشام تسيطر على نحو نصف مساحة المحافظة وعلى أجزاء ملاصقة لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية (غرب).

وانهارت الهدنة، الأربعاء، مع بدء الفصائل هجومها، من دون أن تتضح خلفيته وآفاقه بعد.

وغداة توعّده بـ"دحر" التنظيمات "الإرهابية"، قال الأسد الأحد، وفق الرئاسة السورية، "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيا كان داعموه ورعاته".

وأعربت ثلاث دول منخرطة بالنزاع السوري، روسيا وإيران حليفتا الأسد، وتركيا الداعمة للفصائل المعارضة، عن قلقها إزاء "التطور الخطير" في سورية.

ويعتزم وزير خارجية إيران بعد دمشق التوجه إلى تركيا لعقد "مشاورات حول القضايا الإقليمية، وخصوصا التطورات الأخيرة"، بحسب طهران. وأثار التصعيد الميداني ردود فعل إقليمية ودولية.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمّد شيّاع السوداني، "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في سورية ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها".

ورغم أن حدة المعارك كانت قد تراجعت إلى حد كبير خلال السنوات الماضية، إلا أن جهود الأمم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية سياسية للنزاع باءت بالفشل.

وحذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في بيان من أن القتال الدائر "تترتب عنه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي"، داعيا الأطراف الرئيسية السورية والدولية إلى "الانخراط السياسي العاجل والجاد.. لحقن الدماء والتركيز على الحل السياسي".