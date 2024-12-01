الأسد يستقبل عراقجي: إيران تتعهد بتقديم "شتى أنواع الدعم" للنظام السوري

زعم الأسد أن "الشعب السوري استطاع على مدى السنوات الماضية مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهو اليوم مصمم على اجتثاثه أكثر من أي وقت مضى"، لافتًا إلى "أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها".

قال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، إن "سورية دولةً وجيشا وشعبا ماضية في محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم وعلى كامل أراضيها"، مشددًا على أن "مواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته وتجفيف منابعه لا يخدم سورية وحدها بقدر ما يخدم استقرار المنطقة كلها وأمنها وسلامة دولها".

وزعم الأسد أن "الشعب السوري استطاع على مدى السنوات الماضية مواجهة الإرهاب بكل أشكاله، وهو اليوم مصمم على اجتثاثه أكثر من أي وقت مضى"، لافتًا إلى "أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج وإفشال مخططاتها".

من جهته، نقل الوزير عراقجي رسالة من القيادة الإيرانية تؤكد "موقف إيران الثابت إلى جانب سورية في محاربتها للإرهاب، واستعدادها التام لتقديم شتى أنواع الدعم للحكومة السورية لأجل ذلك".

وذكر أن "سورية واجهت سابقا ما هو أصعب بكثير مما تواجهه اليوم، وأنها قادرة على تحقيق النصر ضد الإرهاب وداعميه"، مُجددًا التأكيد على "تمسك بلاده بوحدة الأراضي السورية واستقرارها".

وقال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي في تغريدة له عبر "إكس" إن "الجماعات التكفيريّة هي بشارةٌ لأعداء العالم الإسلامي، وفي حين ينصب كل اهتمام الأمة الإسلامية على قضية فلسطين يلفت هؤلاء الأنظار إلى مكان آخر".

وذكرت مصادر صحافية مقرّبة من النظام السوري، مساء الأحد، أن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك استهدف مساء اليوم رتلا للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب الشرقي"، وأشارت المصادر إلى أن "الرتل المكون من عشرات الآليات والعربات المحملة بالذخيرة والعتاد والعناصر الإرهابية تم تدميره بالكامل".