سورية: معارك ضارية بين قوات النظام وفصائل المعارضة في ريف حماة

المرصد: "معارك طاحنة اندلعت مع قوات النظام التي شنت هجوما معاكسا بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء بدعم جوي من الطائرات الحربية، استعادت خلاله قرية كفراع ومعرشحور، وأبعدت هيئة تحرير الشام عن مدينة حماة نحو 10 كيلومترات".

تدور معارك ضارية بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة في ريف حماة، وذلك مع تواصل التقدم وعملية "ردع العدوان" التي أطلقتها هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها الأسبوع الماضي.

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وأفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام صباح الأربعاء، بأن وحدات الجيش "تواصل عملياتها ضد مواقع ومحاور تحركات التنظيمات الإرهابية بريف حماة الشمالي، وتمكنت من توسيع نطاق أمان المدينة بنحو 20 كلم بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم".

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "هيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها ضمن معركة ’ردع العدوان’ فشلت في السيطرة على جبل زين العابدين قرب مدينة حماة".

وأضاف أن "معارك طاحنة اندلعت مع قوات النظام التي شنت هجوما معاكسا بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء بدعم جوي من الطائرات الحربية، استعادت خلاله قرية كفراع ومعرشحور، وأبعدت هيئة تحرير الشام عن مدينة حماة نحو 10 كيلومترات".

وبحسب المرصد، فإن تعزيزات عسكرية لقوات النظام والدفاع الوطني وصلت إلى محاور ريف حماة الشمالية والشرقية والغربية، إضافة إلى وصول مسلحين محليين من أبناء القرى إلى أطراف مدينة حماة.

وسيطرت هيئة تحرير الشام أمس على السماقيات وكفرراع ومعرشحور ومعردس ومدرسة المجنزرات التي تعتبر مقرا لقوات الفرقة 25 واللواء 87 وحاجز بطيش ورحبة خطاب؛ وفقا للمرصد.

ووسعت قوات "ردع العدوان" التي تقودها هيئة تحرير الشام، الثلاثاء، عملياتها في ريف حماة وباتت على أبواب مدينة حماة، وقطعت الهيئة الطرقات الرئيسة مع مدينة حماة باتجاه محردة والسقيلبية.

وارتفعت حصيلة قتلى المعارك منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 605 بينهم 299 قتيلا من هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة، و199 قتيلا من قوات النظام والميليشيات الموالية له و107 مدنيين.