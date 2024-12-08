الاحتفالات تعمّ طرابلس اللبنانيّة بسقوط نظام الأسد

وفجر الأحد انتهى 61 عامًا من حكّام نظام البعث الدمويّ و53 سنة من حكم عائلة الأسد في سورية...

شهدت مدينة طرابلس شمال لبنان الأحد، احتفالات بسقوط نظام بشّار الأسد في سورية، إثر سيطرة الفصائل المعارضة على العاصمة دمشق.

وتجمّع سكّان مدينة طرابلس في وقت مبكّر من صباح الأحد، في ساحات المدينة وفي مقدّمتها ساحة النور. وأطلق المحتفلون الألعاب الناريّة وردّدوا التكبيرات ابتهاجًا بسقوط نظام حزب البعث.

وعلى المعبر الحدوديّ بين لبنان وسورية في محافظة عكار نزعت صور الرئيس المخلوع بشّار الأسد ورموز نظام حزب البعث.

وفجر الأحد انتهى 61 عامًا من حكّام نظام البعث الدمويّ و53 سنة من حكم عائلة الأسد في سورية.

اهالي طرابلس اللبنانيه تنزل الى الشوارع فرحاً بتحرير حمص pic.twitter.com/BHo5512Tqi — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) December 7, 2024

فبعد خروج المواطنين إلى شوارع العاصمة دمشق، بدأت قوّات النظام بالانسحاب من المؤسّسات العامّة والشوارع، في حين عزّزت فصائل المعارضة للنظام سيطرتها على وسط دمشق، وفقد النظام السيطرة على المدينة، وسط توارد أنباء عن هروب بشّار الأسد إلى جهة غير معلومة.

وفي 27 تشرين الأوّل/ نوفمبر الماضي، اندلعت اشتباكات بين قوّات النظام السوريّ وفصائل معارضة، في الريف الغربيّ لمحافظة حلب.

واستطاعت الفصائل بسط سيطرتها على مركز مدينة حلب في 30 نوفمبر، وعلى محافظة إدلب (شمال غرب) بشكل كامل.

والخميس، طردت الفصائل قوّات النظام خارج محافظة حماة وسط البلاد، عقب اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

ومساء الجمعة، بسطت فصائل المعارضة السوريّة، سيطرتها على مركز محافظة درعا المحاذية للحدود الأردنيّة، عقب اشتباكات مع قوّات النظام في المحافظة، الّتي تعتبر مهد الانتفاضة الشعبيّة ضدّ النظام عام 2011.

والسبت، سيطرت مجموعات معارضة محلّيّة على مدينة السويداء، جنوبيّ البلاد، قبل أن تسيطر على محافظة حمص، ثمّ دخلت فجر الأحد العاصمة دمشق.