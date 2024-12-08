وزير الخارجية التركي: بوسع ملايين اللاجئين السوريين العودة إلى أرضهم

وزير الخارجية التركي حول مكان الأسد: "لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع ولا نعلم مكانه. من المحتمل أنه خارج سورية"، ودعا كافة الأطراف إلى التصرف بحذر وهدوء "وينبغي عدم جر المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار"

فيدان خلال مؤتمر صحافي في الدوحة، اليوم (Getty Images)

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنّه بات بوسع ملايين السوريين الذين نزحوا عن بلادهم جراء النزاع، العودة إلى ديارهم بعدما أعلنت فصائل المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وأعلن فيدان في منتدى الدوحة للحوار الدولي في قطر اليوم، الأحد، أنه "بوسع ملايين السوريين الذين أجبروا على ترك منازلهم العودة إلى أرضهم"، مضيفا أن "الوقت قد حان لتوحيد وإعادة بناء البلاد".

وتابع أن الشعب السوري سيرسم مستقبل بلده بيده، وأن تركيا تولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي سورية وسيادتها.

وردا على سؤال عن مكان الأسد، قال فيدان إنه "لا يمكنني التعليق على هذا الموضوع ولا نعلم مكانه. من المحتمل أنه خارج سورية".

ودعا كافة الأطراف الفاعلة في المنطقة وخارجها إلى التصرف بحذر وهدوء "وينبغي عدم جر المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار".

وقال فيدان إنه "يجب الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وعلى قوى المعارضة أن تتوحد فورا، وأن "تركيا ستواصل مع دول الجوار للعمل مع الإدارة الجديدة في سورية مستغلة كل القدرات المتوفرة من أجل إعادة بناء هذا البلد".