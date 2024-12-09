غداة إسقاط نظام الأسد: عمليات بحث عن أقبية سرية في سجن صيدنايا

الدفاع المدني السوري: "نعمل بكل طاقاتنا للوصول لأمل جديد، ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ، ومع ذلك نحن مستمرون بالعمل والبحث في كل مكان داخل السجن ويرافقنا دليلان يعرفان كل تفاصيل السجن".

أعلن الدفاع المدني السوري اليوم، الإثنين، تواصل أعمال البحث عن أقبية سرية في سجن صيدنايا قرب العاصمة دمشق، وذلك غداة إسقاط نظام بشار الأسد على يد هيئة "تحرير الشام" وفصائل حليفة لها ضمن عملية أطلقت عليها "ردع العدوان".

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وقال الدفاع المدني السوري في منشور على حسابه في "فيسبوك"، إن "خمسة من فرقه المختصة تعمل منذ ساعات في البحث عن احتمال وجود أبواب أو أقبية سرية في سجن صيدنايا".

وأضاف أنه "رغم تضارب المعلومات، فتحنا عدة مناطق داخل السجن منها المطبخ والفرن، لكن لم نعثر على شيء حتى اللحظة".

وتابع الدفاع المدني السوري "نعمل بكل طاقاتنا للوصول لأمل جديد، ويجب أن نكون مستعدين للأسوأ، ومع ذلك نحن مستمرون بالعمل والبحث في كل مكان داخل السجن ويرافقنا دليلان يعرفان كل تفاصيل السجن".

وشهد سجن صيدنايا أبشع أنواع التعذيب بحق المعتقلين على يد نظام الأسد، وقد أفرجت فصائل المعارضة عن عدد كبير من السجناء، فيما يعتقد أن هناك الكثير من المعتقلين الموجودين في أقبية سرية شديدة الحماية يصعب الوصول إليها.

واستيقظ السوريون الإثنين متفائلين بالمستقبل بالرغم من ضبابيته، بعد سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق وفرار الأسد إلى روسيا في نهاية لنزاع استمر 13 عاما ولحكم أسرته الذي استمر أكثر من 50 عاما.

ويمهد سقوط الأسد الطريق لملايين اللاجئين للعودة إلى ديارتهم بعد أن قضوا أكثر من 10 سنوات في مخيمات تركيا ولبنان والأردن وفي عدة دول أوروبية.

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