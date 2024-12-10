الجيش الإسرائيلي دمر سلاح الجو السوري بشكل شبه كامل

قال المرصد السوري إن سلاح الجو الإسرائيلي شن منذ سقوط الأسد قبل يومين أكثر من 300 غارة جوية على مختلف أنحاء سورية، "دمرت أهم المواقع العسكرية" في هذا البلد.

سمع دوي انفجارات عنيفة في دمشق صباح الثلاثاء، حيث شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على العاصمة السورية، وذلك بعيد إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن إسرائيل شنت حوالى 310 غارات جوية على سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل يومين.

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وأظهرت مشاهد فيديو لخدمة البث الحي من فرانس برس أعمدة من الدخان ترتفع فوق وسط العاصمة السورية.

وبحسب المرصد فإن إسرائيل تستهدف منذ فجر الأحد، المنشآت العسكرية الرئيسية في سائر أنحاء سورية بهدف تدميرها.

وقال المرصد إن سلاح الجو الإسرائيلي شن منذ سقوط الأسد قبل يومين حوالى 310 غارات جوية على مختلف أنحاء سورية، "دمّرت أهمّ المواقع العسكرية" في هذا البلد.

وقال المرصد إن "إسرائيل نفذت أكثر من 300 غارة جوية على الأراضي السورية" منذ فجر الأحد مما أسفر عن "تدمير أهم المواقع العسكرية في سورية" بما في ذلك مطارات ومستودعات وأسراب طائرات ورادارات ومحطات إشارة عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز أبحاث علمية وأنظمة دفاعات جوية، فضلا عن منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية في شمال غرب البلاد.