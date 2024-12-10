وزير الخارجية التركي: سننتظر حتى تتوفر الشروط لفتح سفارة في دمشق

أغلقت تركيا سفارتها في آذار/مارس 2012 بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية في سورية"، وذلك بعد عام من اندلاع الثورة المناهضة لرئيس النظام بشار الأسد، والتي ساندتها تركيا.

أعلن وزير الخارجية التركي الثلاثاء أن أنقرة ستنتظر إلى حين "تتوفر الشروط" لفتح سفارة في دمشق.

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وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ردا على أسئلة الصحافيين حول هذه المسألة "سندرس الأمر. وسننتظر حتى تتوفر الشروط المناسبة".

وأغلقت تركيا سفارتها في آذار/مارس 2012 بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية في سورية"، وذلك بعد عام من اندلاع الثورة المناهضة لرئيس النظام بشار الأسد، والتي ساندتها تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين إعادة فتح معبر حدودي مغلق منذ 2013 لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتوجه لاجئون سوريون مقيمون في تركيا إلى المعابر الحدودية في جنوب البلاد عائدين إلى بلادهم بعد إعلان سقوط الأسد الأحد إثر سيطرة فصائل المعارضة على دمشق.

وقال إردوغان الإثنين "أعتقد أن رياح التغيير القوية التي تهب على سورية ستعود بالفائدة على كل السوريين، خصوصا اللاجئين. تزامنا مع استعادة سورية استقرارها، ستزيد عمليات العودة الطوعية. سينتهي توق السوريين للعودة إلى بلدهم الأم منذ 13 عاما".

واتخذت أنقرة موقفا مناهضا للأسد منذ العام 2011. ولها وجود عسكري في شمال سورية ودعمت بعض الفصائل المعارضة.