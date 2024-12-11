مطار دمشق الدوليّ يستأنف عمله خلال أيام

غادر جيش النظام السوري المنهار وقوات الأمن السورية المطار فجر الأحد، مع تقدّم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها نحو المدينة.

يستأنف مطار دمشق المغلق منذ سقوط حكم بشار الأسد الأحد، عمله "خلال أيام"، وفق ما أفاد مديره أنيس فلوح، الأربعاء.

وأكّد فلوح قائلا: "إن شاء الله، سيتم افتتاح المطار بأقصى سرعة لأننا نعمل بشكل مستمر".

وأضاف "يمكن أن نبدأ بشكل سريع (بعملية) مرور الطائرات في الأجواء السورية، بعدما تم إغلاقها"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس".

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وانتشر مسلحون من الفصائل حول المطار، بينما كان موظفون يتابعون عملهم في داخل المطار، حيث انتشرت قوات أمن مرتبطة بالسلطة الجديدة.

وغادر جيش النظام السوري وقوات الأمن السورية المطار فجر الأحد، مع تقدّم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها نحو المدينة.

وبحسب مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، فقد "غادر الأسد سورية عبر مطار دمشق الدولي، قبل أن ينسحب عناصر الجيش والأمن" من المطار فجر الأحد.

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وقال مدير صيانة الطائرات في المطار سامر راضي، إن الخطوط الجوية السورية تضم أسطولا من 12 طائرة، بينها ثمان من طراز إيرباص ايه 320-20.

ويعدّ مطار دمشق الدولي الأكبر في البلاد. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، خرج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء قصف اسرائيلي تعرض له، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.