الجولاني: الحجج الإسرائيلية باتت واهية وسورية بحاجة لبناء دولة جديدة

صرّح أحمد الشرع في مقابلة مع "تلفزيون سوريا" بأن الحجج الإسرائيلية بشأن تدخلها في سورية قد انتهت، مشيرًا إلى أن إسرائيل نجاوزت خطوط الاشتباك بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر؛ ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضبط الوضع.

قال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية في سورية أحمد الشرع، المعروف بأبي محمد الجولاني، زعيم "هيئة تحرير الشام"، إن الحجج الإسرائيلية التي كانت تبرر تدخلها في سورية باتت واهية، مشددا على أن إسرائيل تجاوزت خطوط الاشتباك مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة.

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وأوضح الشرع في مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، اليوم السبت، أن إسرائيل كانت تتحجج بالوجود الإيراني لدخول سورية، مشيرًا إلى أن هذه الحجج لم تعد موجودة، وقال: "إسرائيل كانت تنوي دخول سوريا بذريعة التواجد الإيراني وحجتها انتهت الآن".

وأكد أن السلطات الجديدة ليست بصدد الدخول في أي حروب في ظل الأوضاع المنهكة التي تعيشها سورية، مشددًا على أهمية مخاطبة المجتمع الدولي في هذا السياق. وأضاف: "لا حجج لأي تدخل خارجي الآن في سورية بعد خروج الإيرانيين".

وفيما أكد أن الحجج الإسرائيلية لا تبرر تجاوزاتها الأخيرة، قال الشرع "بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح الوضع بالدخول في أي صراعات جديدة". وشدد على أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى نزاعات.

ودعا الشرع المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد، مشددًا على أهمية ضبط الأوضاع في المنطقة واحترام السيادة السورية. وأكد أن الحلول الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار، بعيدًا عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة.

إسقاط النظام... نتاج مشترك للسوريين

وفي سياق آخر، قال إن الجهود المبذولة للإطاحة بالنظام السابق لم تكن فردية، بل كانت نتاجًا مشتركًا للسوريين جميعًا. وقال: "نحن أدوات سخرها الله لتحقيق النصر على النظام البائد، ولكن الجهد هو جهد كل السوريين".

وأشار الشرع إلى أن المعارضة تمكنت من السيطرة على مدن كبيرة في سورية دون أن تشهد تلك المناطق موجات نزوح، موضحًا: "هناك كواليس كثيرة في المعركة سنكشف عنها لاحقًا... ما حصل ليس صدفة بل حضرنا له لسنوات". وأضاف "لدينا خطط لعلاج كل أزمات سورية ونحن في مرحلة جمع المعلومات... ولدينا خطط جاهزة للبناء والتطوير في سورية".

إنجاز عسكري سريع بعد تخطيط طويل

وأوضح الشرع أن إسقاط النظام السوري تم خلال 11 يومًا فقط، بعد سنوات طويلة من التخطيط والإعداد. ووصف هذا الإنجاز بأنه دليل على حجم الجهد والتنسيق الذي رافق العمليات العسكرية. ورغم ذلك، أشار إلى أن الثورة السورية واجهت تحديات معقدة، أبرزها النزاعات الداخلية والتدخلات الدولية، التي حالت دون التوصل إلى حلول سياسية شاملة.

التوسع الإيراني: خطر انتهى

وفيما يتعلق بالدور الإيراني، أكد الشرع أن التوسع الإيراني في سورية والمنطقة كان أحد أبرز المخاطر التي واجهت البلاد، لكنه شدد على أن هذا الوجود قد انتهى. وقال: "تمكنا من إنهاء الوجود الإيراني في سورية، ولكننا لا نكن العداوة للشعب الإيراني، فمشكلتنا كانت مع السياسات التي أضرت ببلدنا".

انتقادات للنظام السابق وإعادة بناء الدولة

وانتقد الشرع النظام السوري السابق، واصفًا إياه بأنه لم يكن سوى "مزرعة لتحقيق المصالح الشخصية". وأشار إلى أن بشار الأسد أصدر تعليمات بحكم منصبه إلى حاكم المصرف المركزي لطباعة أوراق نقدية دون أي غطاء مالي، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة المواطنين السوريين.

وقال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، أن دمشق عانت ظروفًا مأساوية عند تحريرها، حيث امتد الدمار ليشمل جميع النواحي، ما يعكس حجم المعاناة التي عاشها السوريون خلال سنوات النزاع.

وشدد الشرع على أن المرحلة القادمة تركز على بناء دولة حديثة تقوم على القانون والمؤسسات، كما أكد على ضرورة نقل العقلية من العمل الثوري إلى بناء الدولة، معتبرا أن مستقبل سورية يعتمد على إرساء أسس الحوكمة والعدالة.

وأشار الشرع إلى أهمية إدارة العلاقات الدولية بحذر، بما في ذلك مع روسيا، التي أكد أنها بحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه سورية. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والعلاقات الخارجية لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

كما شدد الشرع خلال حديثه على أن مستقبل سورية يعتمد على الابتعاد عن أخطاء الماضي، وإرساء أسس الحوكمة والعدالة بما يضمن حقوق جميع السوريين، مع العمل على تجاوز المآسي التي خلفتها الحرب الطويلة.