سورية: الوفد الأميركي يصل إلى مقر إقامة قائد هيئة تحرير الشام في دمشق

وصلت قافلة سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات أردنية، وترفع العلم الأميركي إلى الفندق، فيما وُضع على الزجاج الأمامي لكل سيارة، ورقة كُتب عليها بالعربية والإنجليزية: "هذه قافلة رسمية للولايات المتحدة الأميركية".

وصل وفد أميركي، اليوم الجمعة، إلى مقر إقامة قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، في أحد فنادق العاصمة السورية، بعد وقت قصير من إعلان واشنطن وصول بعثة دبلوماسية للقاء السلطة الجديدة.

ووصلت قافلة سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات أردنية، وترفع العلم الأميركي إلى الفندق، فيما وُضع على الزجاج الأمامي لكل سيارة، ورقة كُتب عليها بالعربية والإنجليزية: "هذه قافلة رسمية للولايات المتحدة الأميركية"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وهذه أول بعثة دبلوماسية رسمية تُرسل إلى دمشق منذ بداية الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 وانتهت بهجوم خاطف لفصائل المعارضة أدى إلى سقوط بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر وفراره إلى روسيا.

وبحسب ما ذكر ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، فإنّ الوفد يضم مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، والدبلوماسي المتخصص بشأن العالم العربي، دانييل روبنستين، الذي بات مسؤولا عن التواصل مع سورية.

"هذه قافلة رسمية للولايات المتحدة الأميركية" (Getty Images)

وسيكون حاضرا أيضا روجر كارستينز، المسؤول عن جمع الأدلة بشأن الأميركيين المفقودين في سورية، كالصحافي أوستن تايس، الذي خُطف في آب/ أغسطس 2012.

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