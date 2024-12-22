الشرع يلتقي فيدان وجنبلاط يدعو من دمشق لعودة العلاقات اللبنانية السورية

قائد الإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع، يستقبل وزير الخارجية التركي، فيدان، في دمشق، وكذلك الزعيم اللبناني، وليد جنبلاط، الذي دعا لعودة العلاقات اللبنانية السورية ومحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعبين.

التقى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الأحد، قائد الإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع، في العاصمة دمشق؛ فيما دعا الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، خلال زيارته للعاصمة السورية التقى خلالها الشرع، إلى عودة العلاقات اللبنانية السورية إلى طبيعتها الدبلوماسية.

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وبحسب وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، التقى فيدان الشرع بحضور نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماز، والقائم بالأعمال لسفارة أنقرة بدمشق، برهان كور أوغلو، ووزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد حسن الشيباني.

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 24"، السبت، قال فيدان إن تركيا ستفعل "كل ما يلزم" لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة السورية الجديدة من معالجة مخاوف أنقرة بشأن الجماعات الكردية، موضحا أن الخيار المفضل لدى أنقرة هو أن تعالج الإدارة في دمشق المشكلة بما يتماشى مع وحدة الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها.

وعلى صلة، استقبل الشرع جنبلاط في قصر الشعب في العاصمة السورية، على رأس وفد من لبنان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية. وقال جنبلاط: "نحيي الشعب السوري في انتصاراته الكبرى، ونحييكم في معركتكم التي قمتم بها من أجل التخلص من القهر والاستبداد".

جنبلاط برفقة رئيس الحكومة الانتقالية في سورية، محمد البشير

وتابع جنلاط "الطريق طويل، ونعاني نحن وإياكم من التوسع الإسرائيلي، وسأتقدم بمذكرة باسم نواب كتلة ‘اللقاء الديمقراطي‘ البرلمانية حول العلاقات اللبنانية السورية". وتابع "نتمنى أن تعود العلاقات اللبنانية السورية إلى الأصول الطبيعية من خلال العلاقات الدبلوماسية".

وشدد جنبلاط على أن "يحاسب كل الذين أجرموا بحق اللبنانيين، ونتمنى أن تقام محاكم عادلة للذين أجرموا بحق الشعب السوري وأن تبقى بعض المعتقلات متاحف للتاريخ"، وذلك في أول زيارة لجنلاط إلى سورية بعد 13 عامًا، ويرافقه أعضاء من الحزب التقدمي الاشتراكي، ومرجعيات دينية.