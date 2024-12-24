25 ألف سوري عادوا من تركيا ودعوات لصون أدلة الجرائم المرتكبة بعهد نظام الأسد

جاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سورية، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.

عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا الثلاثاء.

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وقال يرلي كايا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، "تجاوز عدد العائدين إلى سورية في الأيام الـ15 الأخيرة، الـ25 ألف شخص".

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة 7620 شخصا من تركيا إلى سورية بين 9 كانون الأول/ديسمبر و13 منه، أي بعد أربعة أيام من سقوط حكم بشار الأسد.

وقال يرلي كايا إن تركيا التي لها حدود مع سورية تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، استضافت نحو 2,92 مليون سوري فروا من النزاع الذي دمّر بلادهم منذ العام 2011.

وأوضح وزير الداخلية التركي أن أكثر من 500 ألف شخص من هؤلاء، يعيشون في إسطنبول أكبر مدينة في تركيا.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مكاتب لإدارة الهجرة داخل السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب، لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سورية.

وتأمل السلطات التركية في عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلدهم، في ظل تنامي المشاعر المعادية للسوريين بين السكان.

إلى ذلك، دعا مقررون أمميون إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سورية، كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية، روبرت بيتي، للتعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.

وجاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سورية، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.

وقال المقررون الأمميون في البيان إن منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن المفقودين أمر واجب على جميع الأطراف المعنية.

وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سورية.