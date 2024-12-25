سورية: إدارة العمليات العسكرية تعلن قتل مجموعة من فلول نظام الأسد بطرطوس وحظر تجوال في حمص

ذكرت إدارة العمليات العسكرية، أن قواتها "قضت على مسلحين نفذوا هجوما على دورية أمنية في ريف طرطوس، أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 6"؛ وأعلنت قيادة شرطة حمص، فرض "حظر التجوال في حمص، من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا".

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سورية، مساء اليوم الأربعاء، قتل مجموعة من "فلول النظام البائد" في ريف طرطوس.

وذكرت إدارة العمليات العسكرية، أن قواتها "قضت على مسلحين نفذوا هجوما على دورية أمنية في ريف طرطوس، أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة 6".

وأعلنت قيادة شرطة حمص، فرض "حظر التجوال في حمص، من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا".

وذكر مصدر في وزارة الداخلية السورية في تصريحات صحافية، "أرسلنا تعزيزات أمنية إلى حمص، لضبط الأمن والاستقرار، والعمليات التخريبية".

وقال مجلس مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، إنه فُرض "حظر للتجوال من الساعة الثامنة مساء اليوم حتى الثامنة صباح غد (الخميس)".

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.