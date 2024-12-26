سورية: قوات الأمن تلقي القبض على مسؤول الإعدامات في سجن صيدنايا

قالت غرفة عمليات "ردع العدوان"، إن هذا "المجرم كان المسؤول الأول عن إعدام آلاف الشباب السورين المعتقلين في صيدنايا، وستتم محاكمته أمام الشعب مباشرة".

ألقت قوات الأمن السورية، الخميس، القبض على محمد كنجو حسن، المعروف بأنه المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا سيئ السمعة خلال حكم نظام بشار الأسد المخلوع.

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جاء ذلك في بيان لغرفة عمليات "ردع العدوان"، عبر منصة "تلغرام"، أعادت نشره رئاسة الجمهورية العربية السورية على المنصة ذاتها.

ونشرت الغرفة 3 صور لكنجو، بينها اثنتان بالزي الرسمي والأخيرة بملابس مدنية خلال إلقاء القبض عليه.

وقالت "الصور الأولى للواء محمد كنجو حسن، بعد أن قامت قوات الأمن العام بإلقاء القبض عليه".

وأضافت أنه "كان المسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا" بريف دمشق.

وفي منشور آخر قالت الغرفة، إن هذا "المجرم كان المسؤول الأول عن إعدام آلاف الشباب السورين المعتقلين في صيدنايا، وستتم محاكمته أمام الشعب مباشرة".

وتشير تقارير صادرة عن مركز توثيق الانتهاكات في سورية إلى تورط كنجو في تعاملات غير إنسانية مع المعتقلين، واستغلال أهاليهم ماديا، مما مكّنه من جمع ثروة كبيرة. ونتيجة لولائه المطلق للنظام، رفع إلى رتبة لواء وعين مديرًا لإدارة القضاء العسكري، ليصبح مسؤولًا عن الأحكام الصادرة بحق آلاف المعتقلين، بمن فيهم من أُعدموا ظلما.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن كنجو أحد ضباط النظام المخلوع، وشغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية.

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد، قبل نحو أسبوعين، توافد آلاف السوريين إلى سجن صيدنايا أملا في العثور على أبنائهم بين المعتقلين المحررين.

وتفيد تقارير دولية بأن آلاف المعتقلين تم قتلهم بشكل منظّم وسرّي داخل السجن، حيث نفذ النظام المنهار إعدامات جماعية دون محاكمات بين عامي 2011 و2015، بمعدل إعدام 50 شخصا في الأسبوع.