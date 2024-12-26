"الحكومة السورية ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي": حملة أمنية في طرطوس

في أعقاب احتجاجات واعتداءات في بعض المدن السورية، دعا محافظ اللاذقية، محمد عثمان، إلى "الاطمئنان"، مؤكدًا التزام الحكومة بحفظ السلم الأهلي والتماسك المجتمعي؛ فيما أطلقت السلطات حملة لملاحقة فلول ميليشيات الأسد الرافضة للتسوية في طرطوس.

قوات الأمن تنتشر خارج كاتدرائية في مدينة اللاذقية صباح عيد الميلاد ، للحفاظ على السلم العام (Getty Images)

دعا محافظ اللاذقية، محمد عثمان، جميع مكونات الشعب السوري إلى "الاطمئنان"، مشددا على أن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على السلم الأهلي والتماسك المجتمعي، فيما أطلقت إدارة العمليات العسكرية عملية في طرطوس لـ"ضبط الأمن وملاحقة فلول ميليشيات الأسد" في طرطوس.

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جاء ذلك بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الخميس، تعليقا على مظاهرات واعتداءات شهدتها بعض المدن السورية، أمس الأربعاء. وشدد عثمان على أن قوات الأمن والشرطة تقوم بمهامها لضبط الأمن في المحافظة، ودعا إلى عدم الانجرار خلف ردود الأفعال.

ومساء الأربعاء، شهدت مدن سورية بينها اللاذقية وطرطوس مظاهرات احتجاجا على ادعاءات بحدوث اعتداء على مزار لشخصية دينية من الطائفة العلوية في محافظة حلب. وخرجت الاحتجاجات إثر تداول مقطع فيديو أكدت السلطات السورية أنه قديم.

قوات الأمن تنتشر خارج كاتدرائية في مدينة اللاذقية صباح عيد الميلاد ، للحفاظ على السلم العام (Getty Images)

وذكرت السلطات أن بعض فلول نظام الأسد في الساحل السوري حاولت استغلال الشائعات، واستهدفت قوات وزارة الداخلية "ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى". وأعلن وزير الداخلية بالإدارة الجديدة، محمد عبد الرحمن، مقتل 14 عنصر أمن وإصابة 10 آخرين، في كمين نصبه فلول نظام بشار الأسد بمحافظة طرطوس.

ملاحقة فلول ميليشيات الأسد الرافضين للتسوية

وصباح اليوم أطلقت إدارة العمليات العسكرية السورية بالتعاون مع وزارة الداخلية، بحسب "سانا"، "عملية لضبط الأمن والاستقرار والسلم الأهلي وملاحقة فلول ميليشيات الأسد في الأحراش والتلال بريف محافظة طرطوس".

وأرسلت إدارة العمليات العسكرية مزيدًا من التعزيزات إلى الساحل السوري، "في إطار عملية أمنية موسعة لضبط الأمن والاستقرار". وفرضت طوقًا أمنيًا حول الأحياء التي شهدت اضطرابات يوم أمس، معلنة عن مهلة 4 أيام للمطلوبين لتسليم أنفسهم مع أسلحتهم.

وفي تصريحات لحكومة تصريف الأعمال، أفادت بأنه "تم تحديد قائمة بالمطلوبين الذين تشمل ضباطًا من فلول النظام السابق، والذين لم يجروا تسوية لأوضاعهم وشاركوا في إطلاق النار على قوات الشرطة".

من جهتها، أفادت وكالة "سانا" أن إدارة العمليات العسكرية تمكنت، ضمن عملية ضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي، من تحييد عدد من فلول ميليشيات الأسد في أحراش وتلال ريف طرطوس، فيما تواصل القوات مطاردة آخرين.

وأفادت "سانا" بأن العملية التي جرت في محافظة طرطوس مكنت من "اعتقال العديد من عناصر ميليشيات الأسد؛ فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان حصول "اعتقالات" عدة على خلفية القتال الدامي الذي هز خربة المعزة الأربعاء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تسعة أشخاص قتلوا، الأربعاء، في اشتباكات بمحافظة طرطوس، بعد أن حاولت قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، مرتبطة بسجن صيدنايا.

وبحسب المرصد، قتل عدد من عناصر من قوى الأمن العام و3 مسلحين على الأقل من فلول نظام الأسد في خربة المعزة، حين حاول مسلحون التصدي لقوات الأمن أثناء محاولتها توقيف ضابط "شغل منصب مدير إدارة القضاء العسكري ورئيس المحكمة الميدانية" وهو "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".

وقال المرصد إن "شقيق المطلوب وشبانا مسلحين من أتباع الضابط طردوا الدورية من القرية، ونصبوا كمينا لهم قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية، مما أدى إلى مقتل 6 عناصر وإصابة آخرين من قوى الأمن العام".

بدوره، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد العمر، إن "حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة السورية الجديدة، وقد انتهى عهد التجاذبات الطائفية التي غذّاها النظام الأسدي الساقط"، بحسب ما نقل عنه تلفزيون سوريا.

وأضاف العمر أن "هناك أيادٍ خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، وسيتم التعامل معها بحزم لضمان استقرار البلاد". وذكر أن "سورية عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعراقها، وهي اليوم أكثر قوة واستعدادا لترسيخ السلام والمحبة".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على دمشق وقبلها مدن أخرى، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.