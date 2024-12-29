الشرع: انتخابات في سورية قد تستغرق 4 سنوات

الشرع خلال مقابلة: سورية تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية، وسيتم حل "هيئة تحرير الشام"، وسورية لها مصالح إستراتيجية مع روسي، "ولن نسمح بأن تشكل سورية منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني"

نقلت قناة العربية عن قائد الإدارة الجديدة لسورية، أحمد الشرع، قوله في مقابلة اليوم، الأحد، إن إجراء انتخابات في سورية قد يستغرق فترة تصل إلى أربع سنوات، وأن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو ثلاث سنوات، مضيفا أن سورية تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية، وأنه سيتم حل "هيئة تحرير الشام".

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية قال الشرع إن سورية لها مصالح إستراتيجية مع روسي، وكان قد أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن علاقات سورية مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.

وأضاف خلال المقابلة أنه يتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب عدم انتهاج سياسة إدارة جو بايدن المنتهية ولايتها.

وقال دبلوماسيون أمريكيون كبار زاروا دمشق هذا الشهر إن الشرع يبدو رجلا عمليا وإن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وحول التوترات في شمال شرق سورية، قال الشرع إنه "لن نسمح بأن تشكل سورية منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني"، وأضاف أنه "نتفاوض مع قوات سورية الديمقراطية لحل أزمة شمال شرق سورية والأكراد جزء لا يتجزأ من المكونات السورية".

وأعرب الشرع عن أمله في أن تعيد إيران النظر في سياساتها وتدخلاتها الإقليمية، مشيرا إلى أن "شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة"، وأن إدارة العمليات العسكرية أدت واجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم المصاعب، قائلاً إنه "كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران".