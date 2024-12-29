سورية: اعتقال نحو 300 شخص من عسكريين وموالين لنظام الأسد خلال نحو أسبوع

اعتقلت السلطات الجديدة في سورية في أقل من أسبوع، قرابة 300 شخص من العسكريين في جيش النظام ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد، بعدما أطلقت حملة لملاحقة "فلول ميلشيات" رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم" في منطقة اللاذقية السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس. وتحدثت الوكالة عن "مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر".

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبد الرحمن، عن "اعتقال نحو 300 شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس".

وأوضح أن من المعتقلين "عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب".

وأشار إلى أن هناك "أشخاص، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة، وهذا أمر مرفوض تماما".

وأطلقت القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة الخميس عملية واسعة لملاحقة مرتبطين بنظام الأسد في محيط دمشق، واللاذقية وطرطوس وحمص.

وأوضح عبد الرحمن "الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة" باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمّد كنجو الحسن المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.

وأفاد مدير المرصد بأن التوقيفات تتم "وسط تعاون من الأهالي"، موضحا أن الحملة تضمّنت أيضا "نزع السلاح المنتشر بين المدنيين".

وأطلقت فصائل مسلحة تقودها هيئة "تحرير الشام" هجوما مباغتا أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، سيطرت خلاله على مدن رئيسية، ودخلت دمشق فجر الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وفرّ رئيس النظام المخلوع من العاصمة، منهيا بذلك حكم عائلته الذي تواصل لأكثر من خمسة عقود.

وحضّت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق من كانون الأول/ديسمبر الفصائل على الالتزام "بضمان المعاملة الإنسانية" لكل الأفراد بمن فيهم المسؤولون السابقون، عقب سقوط الأسد.

وتعهّد رئيس الاستخبارات العامة في الإدارة الجديدة أنس خطّاب "إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية بعد حلّ كل فروعها، بعد ما عاناه السوريون "من ظلم وتسلّط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادا وأذاقت الشعب المآسي والجراح"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سانا" السبت.