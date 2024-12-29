سورية: العثور على مقبرة جماعية في محافظة حمص

"تم العثور على مقبرة جماعية في محيط قرية القبو بالقرب من منطقة الحولة (سلسلة من البلدات الواقعة شمال غرب حمص)، تعود لمجزرة ارتكبتها مليشيات الأسد سابقا".

عُثر على مقبرة جماعية، تعود لمجزرة ارتكبها سابقا نظام بشار الأسد المخلوع، في محيط قرية القبو بمحافظة حمص وسط البلاد، بحسب ما كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد.

وقالت "سانا" إنه "تم العثور على مقبرة جماعية في محيط قرية القبو بالقرب من منطقة الحولة (سلسلة من البلدات الواقعة شمال غرب حمص)، تعود لمجزرة ارتكبتها مليشيات الأسد سابقا".

وأشارت إلى أن "الفرق المختصة مع فرق الدفاع المدني، قد توجّهت مباشرة للمكان للكشف عن المقبرة".

وبشأن المقابر الجماعية ودورها في الكشف عن مصير المفقودين بسورية، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريحات سابقة: "ما كشف عنه هو عدد قليل جدا من المقابر الجماعية، ويتم الحديث عن المقابر الكبرى".

وأضاف عبد الغني أن "هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وأي مقبرة دفن فيها 10 أشخاص أو أكثر تعتبر مقبرة جماعية".

ولفت إلى أن عدد المعتقلين والمختفين قسرا في سورية، بعد إفراغ السجون يبلغ 112 ألفا و414، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.