سورية: وثائق استخباراتية جديدة تفضح ممارسات نظام الأسد

الوثائق التي حصلت عليها وحللتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية كشفت أن طفلا يبلغ من العمر 12 عامًا تم استجوابه بعد شكوى قدمها "معلمه" ضده لأنه مزق صورة للرئيس المخلوع بشار الأسد ورماها في القمامة.

كشفت وثائق حصلت عليها وحللتها صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، تفاصيل عن جهاز مخابرات نظام بشار الأسد المخلوع بسورية، أبرزها تعرض طفل في الـ12 من عمره للاستجوابن بعد تمزيقه صورة لرئيس النظام المنهار.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، الأحد، أنها دخلت 4 قواعد استخباراتية في مدينة حمص، وتمكنت من الوصول إلى وثائق استخباراتية تتعلق بشار الأسد، وأنها قامت بتحليلها.

وشبّه تحليل الصحيفة البريطانية، نظام الأسد بجهاز الاستخبارات الألماني الشرقي السابق "ستازي".

وأكدت الصحيفة أن النظام احتفظ بالعديد من السجلات عن الأشخاص الذين يشتبه بهم، حتى لو كانوا يعملون لصالحه.

ووصفت السجلات التي حصل عليها النظام من خلال التنصت على الهواتف، واختراق أجهزة الكمبيوتر، وملاحقة المشتبه بهم مباشرة، بأنها "شاملة بشكل لا يصدق".

وتضمّنت هذه السجلات تفاصيل مثل مكان تصليح سيارة أحد المشتبه بهم لسيارة والدته، وزيارات مشتبه به آخر المنتظمة لأقاربه.

كما كشفت الوثائق عن تعرض المعتقلين للتعذيب على يد النظام، بعد حبسهم في زنازين انفرادية.

وقال رشيد الأبرش، وهو معتقل سابق لدى النظام ساعد في جمع الوثائق، إن أحكام السجناء قد تزيد أو تنقص حسب عدد الأشخاص الذين يقدمون أسماءهم لقوات الأمن.

كما كشفت الوثائق أن طفلا يبلغ من العمر 12 عامًا تم استجوابه بعد شكوى قدمها "معلمه" ضده، لأنه مزق صورة للرئيس المخلوع ورماها في القمامة.

ورغم تأكيد الطفل أنه لم يلاحظ الصورة على الورقة، وثبوت براءته بعد التحقيق مع عائلته، إلا أنه مثُل أمام المحكمة بعد 4 أيام من التحقيق معه.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد مدن أخرى، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.