الجيش الإسرائيلي يقتحم البعث بسورية ويطرد موظفين من الدوائر الحكومية

منعت القوات الإسرائيلية الموظفين من العودة إلى أماكن عملهم، ما أثار استياء واسعا بين المدنيين الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوسع العسكري الإسرائيلي في المنطقة عقب إسقاط نظام بشار الأسد؛ بحسب المرصد.

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين، مدينة البعث في القنيطرة جنوبي سورية، وقامت بالتقدم بالدبابات باتجاه عدة منشآت حكومية بما في ذلك مديرية التموين والمصرف العقاري والمخبز الآلي تحت ذريعة إجراء عمليات تفتيش؛ حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وبحسب المرصد، فإن القوات الإسرائيلية قامت بطرد الموظفين من المباني الحكومية، حيث تم طردهم من مكاتبهم دون تقديم أسباب واضحة لهذه الإجراءات.

وفي الوقت نفسه، منعت الموظفين من العودة إلى أماكن عملهم، ما أثار استياء واسعا بين المدنيين الذين اعتبروا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التوسع العسكري الإسرائيلي في المنطقة عقب إسقاط نظام بشار الأسد؛ وفقا للمرصد.

وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، رفع الجيش الإسرائيلي علم إسرائيل على مبنى في مدينة البعث في محافظة القنيطرة، وأنشأ ساترا ترابيا في محيط المدينة.

ولفت المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن القوات الإسرائيلية انسحبت من قرى جملة والشجرة وبيت قره وكويا ومعرية وصيدا في ريف درعا الغربي، بعد أن دخلت القرى وأجرت عمليات تفتيش في المنازل.

وتمركزت القوات الإسرائيلية في القرى المحاذية للسياج الحدودي في القنيطرة وفي جبل الشيخ، وبالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية وصل وفد من وزارة الداخلية السورية إلى محافظة القنيطرة لإدارة نقاط الشرطة والأمن في المحافظة.