التطورات في سورية: مسؤولون أميركيون يجتمعون مع الإدارة الجديدة بدمشق وفرنسا تعلن تنفيذ هجمات الأحد

سفارة واشنطن بدمشق قالت إن المسؤولين أكدوا خلال اللقاء، الحاجة إلى ضمان عملية سياسية شاملة في سورية، وحماية المواطنين الأميركيين، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في البلاد.

التقى مسؤولون أميركيون في دمشق مع الإدارة السورية الجديدة، وأكدوا الحاجة إلى ضمان عملية سياسية شاملة في البلاد، وتمثيل جميع السوريين فيها، بحسب ما قالت سفارة واشنطن في سورية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق ذي صلة، قال وزير القوات المسلحة الفرنسية، سيباستيان ليكورنو "نفذنا، الأحد، ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي على الأراضي السورية".

وذكرت السفارة بمنشور عبر حسابها في "فيسبوك" "التقى مسؤولون أميركيون مع السلطات المؤقتة في دمشق، وأثاروا الحاجة إلى حماية المواطنين الأميركيين والتأكد من مصير المواطنين الأميركيين المختفين، مثل أوستن تايس ومجد كمالماز".

وأضافت أن "المسؤولين أثاروا الحاجة أيضا إلى مواصلة القتال ضد داعش، ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سورية، وتمثيل جميع السوريين بشكل كامل، وضمان عملية سياسية شاملة".

وفي منشور آخر، قالت السفارة الأميركية إنه "من الرائع أن نلتقي في دمشق بقادة الأعمال السوريين من الصناعة والمصارف والتكنولوجيا والاستشارات، والاستماع إليهم حول التحديات والفرص المتاحة لتنشيط الاقتصاد السوري بعد سقوط نظام الأسد الفاسد".

مجلس التعاون الخليجي يعلن عزمه دعم سوريا سياسيا واقتصاديا

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يعتزم دعم سورية سياسيا واقتصاديا وتنمويا.

جاء ذلك في منشور للبديوي عبر منصة "إكس"، تعليقا على زيارته، الإثنين، إلى دمشق، رفقة وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا.

وقال البديوي إنه التقى خلال الزيارة رئيس الإدارة الجديدة في سورية، أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد خلال اللقاءات على التزام مجلس التعاون الخليجي بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو التنمية والسلام، ورفض التدخلات الأجنبية بكل أشكالها.

وأضاف أنه أكد موقف مجلس التعاون الخليجي بدعم وحدة سورية، وسيادتها واستقرارها، "بما يعزز أمن وازدهار شعبها".

وذكر أنه أوضح خلال لقاءاته في دمشق أن أمن واستقرار سورية، ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها.

والإثنين، أجرى وزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون زيارة إلى دمشق، "بناء على تكليف المجلس للكويت بصفتها رئيسا للدورة الحالية وتنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري الخليجي الذي استضافته العاصمة الكويتية في 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لبحث التطورات في سورية"، وفق الوزير الكويتي.

وتوافد عقب سقوط النظام السوري مسؤولون إقليميون ودوليون على دمشق، لإجراء مباحثات مع مسؤولي الإدارة الجديدة، ولمحاولة استكشاف السياسات الجديدة للبلاد.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.