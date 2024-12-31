سورية: إصابة 7 مدنيين بانفجار مفخخة في تل رفعت

تفجير سيارة مفخخة في مدينة تل رفعت شمالي سورية أسفر عن إصابة 7 مدنيين، بينهم طفل. الهجوم الذي استهدف المنطقة ألحق أضرارًا بالمباني المحيطة، فيما طوقت القوات الأمنية موقع التفجير وفتحت تحقيقًا في الحادث.

أصيب 7 مدنيين في هجوم إرهابي بسيارة مفخخة، اليوم الثلاثاء، في مدينة تل رفعت بمحافظة حلب شمالي سورية؛ وذكرت مصادر محلية أن بين المدنيين المصابين طفل صغير.

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وطوقت القوات الأمنية المكان الذي وقع فيه التفجير الإرهابي الذي تسبب بخسائر مادية في المباني المجاورة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مقاتلين موالين لتركيا قَتلوا ثلاثة عناصر من قوات الأمن الكردية في شمال سورية، في هجوم على نقطة تفتيش تابعة لهم في حلب.

وقال مسؤول أمني كردي إن "الهجوم قامت به فصائل تابعة لتركيا على الحاجز بطائرة مسيرة انتحارية"، مؤكدا مقتل شخصين من القوات الكردية.

وكانت حلب أول مدينة سورية تسيطر عليها إدارة العمليات العسكرية السورية مطلع كانون الأول/ ديسمبر، بهجوم خاطف سمح لها بعد ذلك بالإطاحة بنظام الأسد في الثامن من الشهر ذاته.

وفي حين تشهد مدينة حلب وضعا أمنيا مستقرا إلى حد كبير، تتواجه في مناطق أخرى في شمال البلاد فصائل مع قوات سورية الديموقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، "قتل 3 من عناصر ‘الأسايش‘ وأصيب 7 آخرون حالتهم حرجة، بهجوم للفصائل الموالية لتركيا استخدموا خلاله طائرة مسيرة".

وبحسب المرصد، فإن الهجوم استهدف "حاجزا لقوى الأسايش بالقرب من الحديقة في حي الأشرفية ذي الغالبية الكردية في مدينة حلب اليوم".

وأضاف "يُعد هذا الهجوم الأول من نوعه في المنطقة بعد سقوط النظام".

وتسيطر على حلب حاليا السلطات الجديدة وقوات الأمن التي نشرتها في المنطقة، باستثناء حيين تسكنهما غالبية كردية، هما الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة القوات الكردية.

وقال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأحد الماضي، خلال مقابلة تلفزيونية إنّ القوات الكردية ينبغي أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري الموحد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، الشرع، تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.