انفجارات في مستودعات ذخيرة قرب دمشق

قال المرصد: "دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق، اليوم". لم يتمكّن المرصد من تأكيد مصدر هذه الانفجارات، لكنه رجّح "أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن انفجارات، الأحد، في مستودعات ذخيرة كانت تابعة للجيش السوري في محيط دمشق، والتي كانت مواقعها عرضة، في الأسابيع الأخيرة، لغارات إسرائيلية.

وقال المرصد: "دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق، اليوم". لم يتمكّن المرصد من تأكيد مصدر هذه الانفجارات، لكنه رجّح "أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي".

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي، ردا على سؤال لمكتب "فرانس برس" في القدس، إنه "لا يقف خلف هذه الانفجارات".

وقال المرصد إنها وقعت "في مستودعات للذخيرة تابعة لقوات النظام السابق، في الكتيبة 55 - دفاع جوي، في سفوح جبل المانع بالقرب من الكسوة في ريف دمشق".

وأشار إلى "تصاعد كثيف للدخان، واهتزازات قوية في محيط المنطقة" إثر ذلك، مضيفا أنه لم تُسجّل خسائر بشرية حتى اللحظة.

ونفّذ الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية، بعد أن أطاح السوريون بالرئيس السابق بشار الأسد، في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

وبرّرت إسرائيل تلك الغارات برغبتها في "منع وقوع هذه المنشآت في أيدٍ معادية لها".

وأواخر كانون الأول/ ديسمبر، أفاد المرصد عن مقتل 11 شخصا في انفجار مستودع للأسلحة قرب العاصمة دمشق، رجّح كذلك أن يكون ناجما عن قصف إسرائيلي.

وفي 3 كانون الثاني/ يناير، استهدفت غارات إسرائيلية مواقع تابعة للجيش السوري جنوب مدينة حلب، بحسب المرصد، بينما أفاد سكّان عن سماع دوي انفجارات ضخمة.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، ندّد، في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بتوغّل القوات الإسرائيلية في جنوب البلاد، مع تأكيده أنّ الوضع الراهن "لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة".

وقال الشرع، في تصريحات نقلتها، يومها، قنوات الفصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على تلغرام: "إن الإسرائيليين تجاوزوا خطوط الاشتباك في سورية بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة".