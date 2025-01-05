سورية: العثور على مقبرة جماعيّة في حلب

اكتشفت فرق الدفاع المدني وشرطة حلب، مقبرة جماعية جديدة في قرية النقارين بحلب؛ وتم العثور في المقبرة الجماعية على بقايا جثث، يعتقد أنها لمدنيين قتلوا على يد النظام المخلوع.

عُثر في قرية النقارين بمحافظة حلب السورية، اليوم الأحد، على مقبرة جماعية، تحتوي على رفات يُعتقد أنها لمدنيين قتلوا من قِبل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومنذ الإطاحة بنظام البعث في سورية، فجر 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تستمرّ اكتشاف المقابر الجماعية في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا الإطار، اكتشفت فرق الدفاع المدني وشرطة حلب، مقبرة جماعية جديدة في قرية النقارين بحلب، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتم العثور في المقبرة الجماعية على بقايا جثث، يعتقد أنها لمدنيين قتلوا على يد النظام المخلوع.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية ("سانا") في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، العثور على مقبرة جماعية يعتقد أنها تعود لمدنيين قتلوا على يد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، في محيط منطقة الحولة بمحافظة حمص.

ويعتقد أن هناك العديد من المقابر الجماعية في سورية، لم يتم اكتشافها بعد.

والهدف من انتشال الجثث الموجودة في المقابر الجماعية، هو الكشف عن مصير المفقودين.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.