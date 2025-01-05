صوت النساء السوريات في القنيطرة يتعالى ضد الاحتلال الإسرائيلي

النساء في منطقة القنيطرة يؤكدن رفضهن القاطع للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية واحتلال المنطقة الأمر الذي أفسد فرحتهن بسقوط نظام الأسد، مشدّدات على تمسكهن بالأرضه وعدم قبولهم لأي "وجود صهيوني".

قالت نساء سوريات إن التوغل الإسرائيلي في محافظة القنيطرة عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد أفسد فرحة الأهالي بسقوط النظام، وأكدن رفضهن القاطع لوجود أي قوات إسرائيلية على أراضي السورية.

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وفي أعقاب الإطاحة بنظام الأسد في سورية في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كثفت إسرائيل هجماتها الجوية على سورية، متسببة في تدمير البينة التحتية العسكرية ومنشآت متبقية من جيش النظام، كما وسعت احتلالها لمرتفعات الجولان وتوغلت بريا في القنيطرة.

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طالب جنود الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مبنى بلدية مدينة السلام (البعث سابقا) بالقنيطرة، وأخرجوا جميع من في البلدية وقاموا بتفتيش المبنى.

كما نظم أهالي قرية السويسة بالقنيطرة، في 25 كانون الأول/ ديسمبر، مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، حيث أطلق جنود الاحتلال النار على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين.

"لا نريد احتلالا صهيونيا"

وفي هذا السياق، تحدثت عدد من النساء عن الوضع الراهن في المحافظة ورفضهن للاحتلال الإسرائيلي للبلدات والقرى السورية، حيث أعربت رسمية المحمد عن رفضها للتوغل الإسرائيلي قائلة: "لا نريد احتلالا صهيونيا، نحن ضد مجيئهم إلى بلادنا".

وأضافت "نريد من دولتنا أن تبعدهم عنا، هذه بلادنا ولن نعطيها لهم. النساء والفتيات والأطفال سيقاومون أيضا".

مظاهرة السويسة

من جانبها قالت بتول الكريان، من قرية السويسة، إن الدبابات الإسرائيلية دخلت قريتها في صباح 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ففزع الأهالي ضدهم.

وأضافت "خرج كل الأهالي من بيوتهم، ونظمنا مظاهرة أسفرت عن انسحاب الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت الكريان أنهم يريدون "انسحابا إسرائيليا كاملا من القنيطرة".

وتابعت "نريد من الإدارة السورية الجديدة والدول العربية مساعدتنا لإنهاء التوغل الإسرائيلي".

"إسرائيل أفسدت فرحتنا بسقوط النظام"

وعن دخول إسرائيل قرية السويسة، قالت سلام الكريان "كان أطفالي خائفين جدا من الأصوات، وحاولت تهدئتهم".

وأكدت على تشبث أهالي المنطقة بأرضهم، وقالت "نحن باقون على أرضنا ولن نقبل أبدا بالاحتلال الإسرائيلي".

وتابعت "لا ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يتقدم أكثر من ذلك، لأن إسرائيل دخلت أرضنا، ولا أحد يعرف إلى أين سيقود هذا الوضع".

وأشارت إلى أنهم "سعداء بإسقاط نظام الأسد"، وبدأوا "حياة جديدة بعد سقوط النظام، لكن احتلال الجيش الإسرائيلي لأراضيهم أفسد فرحتهم".

وتابعت "نعم، أفسدوا فرحتنا بالتأكيد. كنا فرحين جدا، وكنا نتحدث عن بداية الأمن في بلادنا".

"لا حق لإسرائيل في سورية"

وقالت فاطمة عطا الله، من القنيطرة، إن إسرائيل "ليس لها الحق في احتلال الأراضي السورية ولا يمكنها الاستيلاء على أي أرض".

وأكدت على أنه "من غير المقبول أن تحاول إسرائيل إثارة الخوف والرعب لدى الناس، وخاصة الأطفال".

وتابعت "تستغل إسرائيل الوضع الحالي في سورية وتحتل الأراضي".

وخاطبت المجتمع الدولي وقادة الدول بقولها: "انظروا إلى هضبة الجولان والقنيطرة. أوقفوا هذا الإرهاب والاحتلال الإسرائيلي".