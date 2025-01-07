استئناف الرحلات الدولية بمطار دمشق رسميا للمرة الأولى منذ سقوط الأسد... "عوملنا بفوقية" سابقا

عمّت أجواء الحماسة قاعة الانتظار الرئيسية، وحمل مسافرون قادمين يحملون على أكتافهم علم الاستقلال بنجماته الثلاث؛ قالت امرأة سورية: قبل دقائق من توجهها إلى سلم الطائرة "كنت خائفة أن يبقى المطار مغلقا، كادت أن تنتهي تأشيرتي، والآن سعيدة جدا".

استأنف مطار دمشق الدولي عمله رسميا، اليوم الثلاثاء، من خلال تسيير رحلات تابعة لشركات طيران سورية وقطرية.

وأورد التلفزيون السوري أن "مطار دمشق الدولي يستأنف عمله بشكل رسمي صباح اليوم".

وأضاف أنه سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق لخطوط طيران "أجنحة الشام" و"السورية للطيران" المحليتين، إضافة إلى الخطوط "القطرية".

والسبت الماضي، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي، بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من الثلاثاء.

("الأناضول")

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

وعام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها من وإلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أولى شركات الطيران بالعالم التي ستسير رحلات تجارية إلى سورية، حيث أعلنت الخميس استئناف رحلاتها اعتبارا من 7 كانون الثاني/ يناير 2025، بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق.

("الأناضول")

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق عقب السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير منطقة إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية لإدارة المرحلة الانتقالية.

حماسة الأهالي

وعمّت أجواء الحماسة قاعة الانتظار الرئيسية، وحمل مسافرون قادمين يحملون على أكتافهم علم الاستقلال بنجماته الثلاث، والذي تعتمده السلطة الجديدة.

وقال مدير مطار دمشق الدولي، المهندس أنيس فلوح "انطلاقة جديدة (اليوم) بعدما تم اغلاق الأجواء، وبدأنا رحلات استقبال ومغادرة الرحلات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأشار فلوح إلى أن المطار عمل في الأيام الماضية على "استقبال وفود رسمية وطائرات المساعدات ... واليوم أول رحلة (تجارية) مغادرة من سورية باتجاه الشارقة".

(Getty Images)

وهبطت بعد ظهر الثلاثاء أول طائرة ركاب قطرية في مطار دمشق منذ نحو 13 عاما.

ووصلت الطائرة القادمة من الدوحة، عند الساعة الواحدة بعد الظهر، عقب وقت قصير من إقلاع طائرة الخطوط الجوية السورية باتجاه الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، لتكون أول رحلة تجارية دولية منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر.

وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية، أو تقلّ مسؤولين أجانب، واستأنف تسيير الرحلات الداخلية في وقت سابق.

وتقول أمل جيرودي قبل دقائق من توجهها إلى سلم الطائرة "كنت خائفة أن يبقى المطار مغلقا، كادت أن تنتهي تأشيرتي، والآن سعيدة جدا".

"استقبلونا بالابتسامات"

وأضافت "كان الموظفون (خلال فترة النظام السابق) يعاملوننا بفوقية، لكنهم اليوم لطيفون للغاية واستقبلونا بالابتسامات"، بحسب ما نقلت عنها "فرانس برس".

(Getty Images)

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الطائرة السورية التي اتجهت إلى الشارقة كان على متنها 145 مسافرا.

وغادرت الثلاثاء كذلك طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية عمَّان متوجهة إلى دمشق في رحلة تجريبية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو الذي كان على متن الرحلة برفقة فريق فني "إن الرحلة تجريبية قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي تأتي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية".

ونشر الباحث السوري رضوان زيادة شريطا مصورا عبر موقع "إكس" على متن الطائرة القطرية المتوجه إلى دمشق، وظهر خلفه ركاب يهتفون ويغنون.

وقال مسؤول قطري لـ"فرانس برس"، الشهر الماضي، إن الدوحة عرضت على السلطات السورية الجديدة "تقديم الدعم الفني لاستئناف الرحلات التجارية والشحن، فضلا عن صيانة المطار خلال المرحلة الانتقالية".

وكانت الخطوط القطرية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستستأنف رحلاتها إلى دمشق بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا.