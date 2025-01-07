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07/01/2025 - 16:19

سورية: تمشيط أمني بالزبداني في دمشق لمصادرة ذخيرة مخبأة واعتقال فلول الأسد

تهدف الحملة الأمنية إلى "مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة، بالإضافة لاعتقال عدد من فلول مليشيات الأسد، ممن رفضوا تسليم سلاحهم والتسوية".

سورية: تمشيط أمني بالزبداني في دمشق لمصادرة ذخيرة مخبأة واعتقال فلول الأسد

عناصر الأمن السوري، الثلاثاء ("سانا")

أعلن الأمن السوري، الثلاثاء، بدء حملة تمشيط في منطقة الزبداني شمال غرب العاصمة دمشق، لمصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة، واعتقال عدد من فلول النظام المخلوع.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر أمني لم تسمه، قوله، إن "قوات إدارة الأمن العامّ، بدأت بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، حملة تمشيط بمنطقة الزبداني".

عناصر الأمن السوري، الثلاثاء ("سانا")

وذكر أن الحملة "تهدف إلى مصادرة مستودعات ذخيرة مخبأة، بالإضافة لاعتقال عدد من فلول مليشيات الأسد ممن رفضوا تسليم سلاحهم والتسوية".

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ودعا المصدر المدنيين في الزبداني إلى "التعاون الكامل مع عناصرنا، لتخليص منطقتهم من المجرمين والسلاح المنتشر بينهم".

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من المحافظات السورية.

("سانا")

وبسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، في 8 من الشهر الماضي، بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

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وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.

("سانا")

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