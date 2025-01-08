وزير الدفاع السوري: نظام الأسد استعمل الجيش لأطماعه وقتل الشعب

قال أبو قصرة "إننا نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري".

قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة اليوم، الأربعاء، إن نظام بشار الأسد المخلوع استعمل جيش البلاد لخدمة أطماعه الشخصية ولقتل الشعب.

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وأضاف "لقد استعمل النظام البائد الجيش والقوات المسلحة لخدمة مآربه وأطماعه الشخصية، ولحماية نفسه وقتل الشعب السوري".

وأردف "أكسب بذلك هذا الجيش سمعة سيئة وأصبح اسمه مدعاةً للخوف والوجل من الشعب السوري.. نعد بأننا سنعمل على إعادة الجيش إلى هدفه الأساسي حاميا للديار مدافعا عن الشعب مدعاة للفخر".

وقال أبو قصرة "إننا نسعى بكل جهودنا لترميم الفجوة بين القوات المسلحة والشعب السوري".

وكان أبو قصرة قد أعلن الإثنين عن بدء جلسات مع الفصائل العسكرية، لانخراطها بالوزارة ووضع خارطة طريق تحقق استقرار البنية التنظيمية للقوات المسلحة.

ونقلت وكالة "سانا" عن أبو قصرة قوله أمس "ضمن توجيهات القيادة العامة لإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتنظيم الجيش العربي السوري، بدأنا جلساتٍ مع الفصائل العسكرية من أجل وضع خطوات لانخراطها بوزارة الدفاع".

ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تقوم حكومة تصريف الأعمال السورية بالعديد من الخطوات الإصلاحية عبر إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها الجيش والأمن.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على سورية وأطاحت بنظام بشار الأسد، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.