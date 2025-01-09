الأمم المتحدة: أكثر من 125 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم

أوضح يوسا "عاد أكثر من 125 ألف لاجئ إلى سورية منذ الإطاحة بالأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024".

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية، أن أكثر من 125 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك في منشور لممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية غونزالو فارغاس يوسا، بحسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس.

وأوضح يوسا "عاد أكثر من 125 ألف لاجئ إلى سورية منذ الإطاحة بالأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024".

وذكر أن السوريين عادوا إلى بلادهم بالأمل بعد أن قضوا سنوات في المنفى.

وأشار يوسا إلى أهمية تنفيذ إجراءات المرحلة في ما يتعلق بالحاجة إلى "إعادة الإعمار" في سورية، والتي هي على جدول أعمال المجتمع الدولي.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد وأطاحت بنظام بشار الأسد، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.