دمشق: الاستخبارات السورية العامة تعلن إحباط محاولة "داعش" تفجير مقام السيدة زينب

أشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن "اعتقال جميع أفراد الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ التفجير". وأكد أن "جهاز الاستخبارات العامة يعمل بكل إمكانياته للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن وسلامة الشعب السوري بجميع أطيافه".

أعلن مصدر في جهاز الاستخبارات العامة السوري، اليوم السبت، أن الجهاز، بالتعاون مع إدارة الأمن العام في ريف دمشق، تمكن من إحباط محاولة لتنظيم "داعش" الإرهابي استهداف مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن "اعتقال جميع أفراد الخلية الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ التفجير". وأكد أن "جهاز الاستخبارات العامة يعمل بكل إمكانياته للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن وسلامة الشعب السوري بجميع أطيافه".

من ممتلكات الخلية الإرهابية في ريف دمشق (سانا)

كما نشرت الوكالة صورا للخلية بعد إفشال مخططها وإلقاء القبض على أفرادها. وتأتي هذه العملية كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار البلاد ومنع أي محاولات لزعزعة أمنها.

وتنفذ قوات الأمن عمليات تمشيط في عدد من المحافظات السورية لملاحقة فلول النظام المخلوع، وعدد من المطلوبين بجرائم مختلفة.