المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات على سورية

التقى تورك خلال زيارته قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع الذي ناقش معه "الفرص والتحديات التي تنتظر سورية الجديدة"، وفق تورك.

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء إن تحقيق "العدالة الانتقالية" في سورية أمر "بالغ الأهمية" بعد تسلّم إدارة جديدة السلطة في البلاد.

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وتأتي زيارة تورك وهي الأولى لمسؤول في منصبه إلى سورية، بعد أكثر من شهر على الإطاحة برئيس النظام المخلوع بشار الأسد بعد نحو 14 عاما من نزاع مدمّر كانت شرارته قمع النظام السابق لتظاهرات مناهضة له.

وقال تورك خلال مؤتمر صحفي من دمشق إن "العدالة الانتقالية أمر بالغ الأهمية مع تقدّم سورية نحو المستقبل"، مضيفا أن "الانتقام والثأر ليسا أبدا الحل".

وأضاف تورك "يجب التحقيق بشكل كامل في حالات الإخفاء القسري، والتعذيب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وغيرها من الجرائم. وبعد ذلك، يجب تحقيق العدالة بشكل عادل وحيادي".

وفور سقوط النظام، خرج الآلاف من السجون لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولا وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011.

ويبلّغ السكان في سورية منذ سقوط الأسد، عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.

والتقى تورك خلال زيارته قائد الإدارة الجديدة في سورية أحمد الشرع الذي ناقش معه "الفرص والتحديات التي تنتظر سورية الجديدة"، وفق تورك.

ونقل عن الشرع تأكيده على "أهمية احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين ولكافة مكونات المجتمع السوري".

وقال إن الشرع أعرب أيضا عن دعمه "السعي نحو التعافي، وبناء الثقة، والتماسك الاجتماعي، وإصلاح المؤسسات".

ودعا تورك كذلك إلى إعادة النظر بالعقوبات على سورية بشكل "عاجل".

وقال "مع بحث المجتمع الدولي قضية العقوبات، سيكون من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار تأثير العقوبات على حياة الشعب السوري"، مضيفا "لذلك، أدعو إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات التي تطال قطاعات بهدف رفعها".

وزار تورك الثلاثاء سجن صيدنايا سيئ الصيت والتقى بأحد المعتقلين السابقين، وفقا لبيان للأمم المتحدة.

ويشكّل هذا السجن رمزا للتعذيب والإعدامات خارج إطار القانون التي ارتكبت في ظل حكم الأسد.

وقال تورك في بيان الثلاثاء إن سجن صيدنايا "مسكون بذكريات عن أقصى درجات القسوة"، معربا عن أمله في أن يكون هذا المكان "درسا للعالم بألا نسمح لمثل هذه الفظائع أن تتكرر أبدا".