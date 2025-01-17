صور | الأمن السوري يحبط تهريب أسلحة وصواريخ باتجاه لبنان

ذكرت وزارة الداخلية، أنه "بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة، ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب أسلحة وصواريخ باتجاه لبنان، لافتةً إلى مصادرة المضبوطات قبل الدخول إلى جارتها الغربية.

جاء ذلك وفق ما أوردته وزارة الداخلية، نقلا عن مديرية الأمن العام في محافظة طرطوس غرب البلاد.

("سانا")

وأشارت إلى أنه "بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة، ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية"، دون تحديد هوية المهربين، ولا مصدر الأسلحة.

("سانا")

وأوضحت أنه تم "مصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية".

("سانا")

وهذه أول عملية تهريب يعلن عنها الأمن السوري تجاه دول الجوار، منذ الإطاحة بنظام الأسد المخلوع.

("سانا")

وتنفذ قوات الأمن في الإدارة السورية الجديدة، عمليات تمشيط لملاحقة مثيري الفوضى وأبرز المطلوبين والمتهمين بجرائم ضد الشعب في مختلف محافظات البلاد.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

("سانا")

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.