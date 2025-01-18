الأمم المتحدة: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ إسقاط الأسد

أعلنت الأمم المتحدة السبت أن أكثر من مئتي ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم منذ إطاحة رئيس النظام بشار الأسد في مطلع كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل زيارة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي إلى المنطقة.

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وكشف جدول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي نشره غراندي على منصة "إكس"، أنه بين 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 و16 كانون الثاني/يناير 2025 عاد حوالي 195200 لاجئ سوري إلى بلدهم.

وكتب غراندي "سأزور سورية ودول الجوار قريبا، في وقت تكثف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعمها للعائدين وللمجتمعات المضيفة".

وغادر مئات آلاف اللاجئين السوريين لبنان هربا من القصف الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة بين تل أبيب وحزب الله، وعادوا إلى بلدهم حتى قبل هجوم الفصائل المعارضة بقيادة هيئة "تحرير الشام" الذي أطاح ببشار الأسد بعد أكثر من 13 عاما من النزاع.

ومنذ اندلاع النزاع في 2011، فر ملايين السوريين من بلدهم هربا من الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية والوضع الإنساني المتأزم.

وتستضيف تركيا التي تتقاسم حدودا مشتركة مع سورية تمتد لأكثر من 900 كلم، حوالي 2,9 مليون لاجئ سوري.