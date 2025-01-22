وزير الدفاع السوري: نفاوض القوات الكردية لكننا جاهزون لاستخدام "القوة" إذا اضطررنا لذلك

قال أبو قصرة في لقاء مع صحافيين في دمشق، إن "باب التفاوض مع قسد في الوقت الحاضر قائم، وإذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين"؛ وأشار إلى أن "الرؤية غير واضحة في التفاوض مع قسد حتى اليوم".

أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، اليوم الأربعاء، أن السلطات الجديدة التي تعهدت بحلّ الفصائل المسلحة ودمجها في إطار جيش موحّد، تفاوض القوات الكردية، لكنها مستعدة للجوء إلى "القوة" إذا لزم الأمر.

وعقب إطاحة فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام، برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت السلطات الجديدة في الشهر ذاته، التوصل لاتفاق مع "جميع الفصائل المسلحة"، يهدف إلى حلّها ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

غير أن الاتفاق لا يشمل قوات سورية الديمقراطية المعروفة بقسد، التي يشكل الأكراد عمودها الفقري، وهي مدعومة من الولايات المتحدة، وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق البلاد.

وقال أبو قصرة في لقاء مع صحافيين في دمشق، إن "باب التفاوض مع قسد في الوقت الحاضر قائم، وإذا اضطررنا للقوة سنكون جاهزين".

وأشار إلى أن "الرؤية غير واضحة في التفاوض مع قسد حتى اليوم".

والتقى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أواخر الشهر الماضي، وفدا من قوات سوريا الديمقراطية، على ما أفاد مسؤول مطلع على الاجتماع، مشيرا إلى أن المحادثات كانت "إيجابية".

وأضاف أن الاجتماع كان "لقاء تمهيديا لوضع أساس للحوار المستقبلي"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات للوصول لتفاهمات مستقبلية".

وأكد الشرع في مقابلة أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أن على قوات سورية الديمقراطية الاندماج في الجيش السوري الجديد.

وأكد أبو قصرة في تصريحاته، الأربعاء، أنه "لا يمكن أن تدخل قسد كجسم في وزارة الدفاع لأن ذلك لا يحقق المصلحة العامة"، مشددا على وجوب أن "تنتقل كل الفصائل للحالة المؤسساتية بما فيها هيئة تحرير الشام".

وقوات سورية الديمقراطية هي الذراع العسكرية للإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سورية عام 2011.

وكان قائد قوات سورية الديمقراطية مظلوم عبدي أكد في كانون الثاني/ يناير الاتفاق مع السلطة الجديدة في دمشق على رفض "أي مشاريع انقسام" تهدد وحدة البلاد.