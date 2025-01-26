الأمم المتحدة: نحو 30% من اللاجئين السوريين يريدون العودة إلى بلدهم

تعد إعادة نحو ستة ملايين سوري فروا إلى الخارج والملايين الذين نزحوا داخليا هدفا رئيسا للإدارة السورية الجديدة.

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن نحو 30% من ملايين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في دول الشرق الأوسط يريدون العودة إلى ديارهم العام المقبل، بعد سقوط نظام بشار الأسد، صعودا من 0% تقريبا العام الماضي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويستند هذا التحول إلى تقييم أجرته الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير، بعد أسابيع من إسقاط قوات المعارضة للأسد، ما أنهى نزاعا استمر 13 عاما خلَف واحدة من أكبر أزمات اللاجئين في العصر الحديث.

وقال جراندي لمجموعة صغيرة من الصحافيين في دمشق بعد اجتماعات مع الإدارة الجديدة في سورية "تحرك المؤشر، أخيرا، بعد سنوات من التراجع".

وقال إن عدد السوريين الراغبين في العودة "اقترب من الصفر. لكنه الآن قرب 30% في غضون أسابيع قليلة. يوجد رسالة هنا، والتي أعتقد أنها مهمة للغاية، وعلينا الاستماع إليها والتحرك وفقا لها".

وقال إن نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا بالفعل منذ سقوط الأسد، بالإضافة إلى نحو 300 ألف فروا إلى سورية من لبنان خلال الحرب بين حزب الله وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، ويعتقد أن معظمهم بقوا في البلاد.

وتعد إعادة نحو ستة ملايين سوري فروا إلى الخارج والملايين الذين نزحوا داخليا هدفا رئيسا للإدارة السورية الجديدة.

لكن النزاع خلف دمارا واسع النطاق في أجزاء كبيرة في العديد من المدن الكبرى وتسببت في تداعي المنظومة الخدمية وعيش أغلبية ساحقة من السكان في فقر. ولا تزال سورية تخضع لعقوبات غربية قاسية تحجب فعليا اقتصادها الرسمي عن بقية العالم.

وقال جراندي إنه لمساعدة السوريين العائدين، الذين يبيع الكثير منهم كل ممتلكاتهم لدفع ثمن الرحلة، تقدم وكالات الأمم المتحدة بعض المساعدات النقدية للانتقالات وستساعد في توفير الغذاء وإعادة بناء أجزاء على الأقل من المنازل المدمرة.

وأضاف جراندي أن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات من المانحين، ويجب إعادة النظر في العقوبات. ولم يعلق بشكل مباشر على إعلان الإدارة الأميركية الجديدة يوم الجمعة تعليقا واسع النطاق لبرامج المساعدات الخارجية.

وقال "إذا جرى رفع العقوبات، فإن هذا من شأنه أن يُحّسن الظروف في الأماكن التي يعود إليها الناس".

وأصدرت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إعفاء من العقوبات لمدة ستة أشهر لبعض القطاعات، منها قطاع الطاقة، لكن الإدارة الجديدة في سورية تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من التيسير.

وقال جراندي إن اللاجئين يستجيبون لعملية سياسية ينفذها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، بهدف الخروج بسلطة حاكمة بحلول الأول من آذار/ مارس تمثل تنوع سورية بشكل أفضل.

وأضاف جراندي "اللاجئون يستمعون إلى ما يقوله، وما تقوله إدارته، ولهذا السبب أعتقد أن العديد من الناس قرروا العودة.. لكن المزيد من الناس سيأتون إذا استمرت هذه الأمور الإيجابية".