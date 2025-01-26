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26/01/2025 - 19:07

سورية: الأمن يضبط مستودعا للصواريخ بموقع للنظام المخلوع في حمص

"بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة الأمن العام بضبط مستودعات للصواريخ، داخل أحد مواقع النظام المخلوع في حي العباسية بحمص".

سورية: الأمن يضبط مستودعا للصواريخ بموقع للنظام المخلوع في حمص

عناصر الأمن السوريّ ("سانا")

ضبطت قوات الأمن السوري، اليوم الأحد، مستودعا للصواريخ في أحد مناطق النظام المخلوع بمدينة حمص.

جاء ذلك وفق ما نشرته قناة حمص الرسمية، عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم.

وأشارت القناة إلى أنه "بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة الأمن العام بضبط مستودعات للصواريخ، داخل أحد مواقع النظام المخلوع في حي العباسية بحمص".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

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