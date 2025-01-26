سورية: الأمن يضبط مستودعا للصواريخ بموقع للنظام المخلوع في حمص

"بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة الأمن العام بضبط مستودعات للصواريخ، داخل أحد مواقع النظام المخلوع في حي العباسية بحمص".

ضبطت قوات الأمن السوري، اليوم الأحد، مستودعا للصواريخ في أحد مناطق النظام المخلوع بمدينة حمص.

جاء ذلك وفق ما نشرته قناة حمص الرسمية، عبر تطبيق "تلغرام"، اليوم.

وأشارت القناة إلى أنه "بعد الرصد والمتابعة، تمكنت إدارة الأمن العام بضبط مستودعات للصواريخ، داخل أحد مواقع النظام المخلوع في حي العباسية بحمص".

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع لتسليم سلاحهم، إلا أن رفض بعضهم أدى لمواجهات في عدد من محافظات البلاد.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 سنة من نظام عائلة الأسد.

وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة، التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة لإدارة المرحلة الانتقالية.