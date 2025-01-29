الشرع طلب من روسيا تسليم الأسد ومساعديه المقربين

المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يمتنع عن التعليق حول ما إذا كان جرى طرح هذا الطلب، والكرملين يعلن أن روسيا تعمل على بناء حوار مع الإدارة السورية الجديدة، فيما تسعى موسكو إلى تأمين مستقبل قاعدتين عسكريتين بسورية

قاعدة حميميم الجوية الروسية في سورية، نهاية العام الماضي (Getty Images)

قال مصدر سوري مطلع على المحادثات مع موسكو إن قائد الإدارة السورية، أحمد الشرع، طلب من روسيا تسليم رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، ومساعديه المقربين خلال المحادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز اليوم، الأربعاء.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن التعليق حول ما إذا كان جرى طرح هذا الطلب.

وأعلن الكرملين، اليوم، أن روسيا تعمل على بناء حوار مع الإدارة الجديدة في سورية، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى تأمين مستقبل قاعدتين عسكريتين هناك.

وزار بوغدانوف دمشق، هذا الأسبوع، لإجراء أول محادثات مع الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام الأسد، الذي فر وأفراد عائلته إلى موسكو.

ونقلت وكالات أنباء روسية، مساء أمس، عن بوغدانوف قوله بعد محادثات مع المسؤولين السوريين، إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سورية.

وقال بوغدانوف للصحافيين إن "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية، بحسب وكالة تاس. ويرأس بوغدانوف وفدا روسيا إلى دمشق لأول مرة منذ الإطاحة بالنظام المخلوع.

وأضاف أنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.

وتأمل روسيا، التي منحت الأسد اللجوء، وساعدته عسكريا في محاربة مقاتلي المعارضة لسنوات قبل سقوطه، في الاحتفاظ بقاعدتيها في سورية، وهما منشأة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.

وقالت الإدارة الجديدة في سورية، اليوم، إن الجانبين ناقشا آليات "العدالة الانتقالية"، التي تهدف إلى ضمان المساءلة "وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد".

وشددت الإدارة السورية في بيان على أن "استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".