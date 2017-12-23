ليبيا: نازحون يقتحمون المجلس الرئاسي بطرابلس

اقتحم متظاهرون من نازحي مدينة تاروغاء الليبية (شمال غرب)، عصر السبت، مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وسط العاصمة طرابلس، بحسب شهود وناشط.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمتظاهرين أثناء اقتحامهم للمقر من بوابته الرئيسية، بعد وقفة احتاجية قام بها عدد من النازحين أمام المجلس بشارع السكة، بطرابلس، احتجاجاً على سوء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها هؤلاء النازحين في مخيماتهم بالعاصمة.

ونقلت قناة النبأ (خاصة) عن رئيس "رابطة مهجري تاورغاء" (غير حكومي)، محمد رضوان، قوله، إن أهالي تاورغاء اقتحموا مقر المجلس الرئاسي، دون تفاصيل عما إذا كان تم إخراجهم من المقر أم لا.

وكان أهالي تاورغاء هجروا منها بالكامل بالقوة إبان سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لاتهام المدينة بمولاتها للنظام ووقوفها ضد الثوار، ويبلغ عدد سكانها قرابة 30 ألف نسمة، ويقيم هؤلاء النازحين في مخيمات بطرابلس ومدن ليبية اخرى.