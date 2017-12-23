  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

ليبيا: نازحون يقتحمون المجلس الرئاسي بطرابلس

تاريخ النشر: 23/12/2017 - 16:57

ليبيا: نازحون يقتحمون المجلس الرئاسي بطرابلس
(الأناضول)
عرب ٤٨ / ووكالات
تحرير : مجيد القضماني

اقتحم متظاهرون من نازحي مدينة تاروغاء الليبية (شمال غرب)، عصر السبت، مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وسط العاصمة طرابلس، بحسب شهود وناشط.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمتظاهرين أثناء اقتحامهم للمقر من بوابته الرئيسية، بعد وقفة احتاجية قام بها عدد من النازحين أمام المجلس بشارع السكة، بطرابلس، احتجاجاً على سوء الأوضاع الإنسانية التي يعانيها هؤلاء النازحين في مخيماتهم بالعاصمة.

ونقلت قناة النبأ (خاصة) عن رئيس "رابطة مهجري تاورغاء" (غير حكومي)، محمد رضوان، قوله، إن أهالي تاورغاء اقتحموا مقر المجلس الرئاسي، دون تفاصيل عما إذا كان تم إخراجهم من المقر أم لا.

وكان أهالي تاورغاء هجروا منها بالكامل بالقوة إبان سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، لاتهام المدينة بمولاتها للنظام ووقوفها ضد الثوار، ويبلغ عدد سكانها قرابة 30 ألف نسمة، ويقيم هؤلاء النازحين في مخيمات بطرابلس ومدن ليبية اخرى.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#ليبيا
#طرابلس
#الوفاق الوطني
#تاورغاء

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل أربع سيدات بلبنان بأسبوع وحراك مندد ببيروت
مقتل أربع سيدات بلبنان بأسبوع وحراك مندد ببيروت

2017-12-23

موسكو لواشنطن: تسليح أوكرانيا قد يقود لحمام دم جديد
موسكو لواشنطن: تسليح أوكرانيا قد يقود لحمام دم جديد

2017-12-23

مظاهرات مستمرة بالعالم نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب
مظاهرات مستمرة بالعالم نصرة للقدس ورفضا لقرار ترامب

2017-12-23

الأكثر قراءة

صحيفة تكشف تشكيلة برشلونة لمباراة الكلاسيكو

صحيفة تكشف تشكيلة برشلونة لمباراة الكلاسيكو

2017-12-22

"داعش" يوثق محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية بالعريش

2017-12-22
جمعة الغضب الثالثة: شهيدان وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

جمعة الغضب الثالثة: شهيدان وإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة وغزة

2017-12-22
حالة الطقس: حار وجاف حتى ظهر السبت

حالة الطقس: حار وجاف حتى ظهر السبت

2017-12-22
أكثر 10 دول تحصل على مساعدات أميركية تصوت ضدها

أكثر 10 دول تحصل على مساعدات أميركية تصوت ضدها

2017-12-22