  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

ليبيا: مقتل 10 أشخاص في اشتباكات قرب مطار معيتيقة

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 18:41

ليبيا: مقتل 10 أشخاص في اشتباكات قرب مطار معيتيقة
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قتل عشرة أشخاص، على الأقل، اليوم الإثنين، في معارك اندلعت في محيط مطار معيتيقة قرب العاصمة الليبية طرابلس إثر هجوم شنته مجموعة مسلحة، كما أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقالت قوة الردع الخاصة المكلفة ضمان أمن المطار على صفحتها على فيسبوك إن "هجوما" استهدف موقع مطار معيتيقة الدولي "والسجن الذي يقبع بِه أكثر من 2500 موقوف بقضايا مختلفة". وأضافت أن الهجوم كان يهدف إلى "تحرير" عدد من السجناء تابعين للمجموعة المهاجمة.

ولم يتم تحديد الجهة المهاجمة، لكن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج قالت في بيان إن "الاعتداء كان يستهدف إطلاق سراح الإرهابيين من تنظيمات داعش والقاعدة وغيرهما من التنظيمات من مركز احتجازهم الذي تشرف عليه قوات الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية".

وقالت وزارة الصحة الليبية إن عشرة أشخاص قتلوا، ونقلت جثثهم إلى مستشفيين في العاصمة. ولم توضح إن كان القتلى مدنيين أو عسكريين.

كما أصيب 15 شخصا بجروح بينهم ثلاثة إصاباتهم خطرة، ونقلوا إلى مستشفى مصراتة التي تقع على بعد 200 كلم شرق طرابلس.

وأعلنت إدارة أمن طرابلس التابعة هي الأخرى لوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ألقت القبض على العديد من المهاجمين.

وأكدت أن "كافة مرافق القاعدة والمطار تحت السيطرة ولم تصب بأي ضرر".

وكانت إدارة مطار معيتيقة الدولي، وهو الوحيد العامل حاليا في العاصمة الليبية، أعلنت في وقت سابق تعليق الملاحة الجوية "نتيجة لاشتباكات". وتم غلق كافة الطرقات المؤدية إلى المطار.

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في بيان نشر على موقع فيسبوك "الاعتداء المبيت"، مؤكدا أن "ما جرى هو عبث بأمن العاصمة، عرض حياة المسافرين وسلامة الطيران للخطر".

تجدر الإشارة إلى أنه سمعت، صباح اليوم، أصوات الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة حتى تاجوراء الواقعة على بعد 30 كلم شرق طرابلس.

ورغم التحسن النسبي للأمن في العاصمة الليبية منذ صيف 2017، فإنها تشهد اندلاع معارك متقطعة في محيط مطار معيتيقة الذي تتنازع مجموعات مسلحة السيطرة عليه.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ليبيا
#مطار معيتيقة

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مقتل 9 أشخاص في كشمير في اشتباكات هندية باكستانية
مقتل 9 أشخاص في كشمير في اشتباكات هندية باكستانية

2018-01-15

منظمة حقوقية: الشباب الصومالية تجبر الأهالي على تسليم أولادهم
منظمة حقوقية: الشباب الصومالية تجبر الأهالي على تسليم أولادهم

2018-01-15

تركيا تكشف عن مشروع قناة مائية في إسطنبول
تركيا تكشف عن مشروع قناة مائية في إسطنبول

2018-01-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: سلسلة منخفضات جوية أوجها يكون الجمعة بالثلوج

حالة الطقس: سلسلة منخفضات جوية أوجها يكون الجمعة بالثلوج

2018-01-15
تحريض إسرائيلي على عباس واتهامه بمعاداة السامية

تحريض إسرائيلي على عباس واتهامه بمعاداة السامية

2018-01-15
ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

ما قبل العاصفة: ثلوج وأجواء رائعة في جبل الشيخ

2018-01-15
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: غزة على شفا الانهيار الاقتصادي

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: غزة على شفا الانهيار الاقتصادي

2018-01-15
ليبرمان: لا نعرف مصير جنودنا لدى حماس

ليبرمان: لا نعرف مصير جنودنا لدى حماس

2018-01-15