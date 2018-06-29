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قوات حفتر تعلن سيطرتها على درنة بالكامل

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 09:27

قوات حفتر تعلن سيطرتها على درنة بالكامل
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، مساء أمس، الخميس، رسميا سيطرة قواته على مدينة درنة (شرق)، بعد شهرين من انطلاق الهجوم على المدينة.

وشكر حفتر، في كلمة بثها التلفزيون الليبي، جنوده وأهالي المدينة، الذين قال إنهم كانوا "سندا" لقواته أثناء عملية تحرير المدينة.

وتحدث حفتر، عن تثبيت قواته السيطرة على موانئ النفط (شمال)، في 21 حزيران/ يونيو الجاري، بعد سيطرة مسلحين يقودهم قائد حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم جضران، على ميناءي السدرة وراس لانوف.

وفي 3 أيار/ مايو الماضي، انطلقت أول المعارك المباشرة بين قوات حفتر، التي كانت تحاصر المدينة منذ أربعة أعوام، وبين قوة حماية درنة (مجلس شورى مجاهدي درنة سابقا).

 

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#ليبيا
#درنة
#خليفة حفتر

من عرب 48

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