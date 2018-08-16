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ليبيا: حكم بإعدام 45 شخصا بتهمة قتل متظاهرين

تاريخ النشر: 16/08/2018 - 05:56

ليبيا: حكم بإعدام 45 شخصا بتهمة قتل متظاهرين
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أصدرت محكمة ليبية، يوم أمس الأربعاء، حكما بإعدام 45 شخصا دينوا بقتلهم متظاهرين في العاصمة طرابلس خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي العام 2011.

وتعود القضية الى 21 آب/اغسطس 2011، مع بدء "تحرير" العاصمة الليبية من نظام القذافي بعد ستة أشهر من اندلاع ثورة شعبية لإسقاطه. ويومها، أطلق مسلحون تابعون للقذافي النار، وقتلوا عشرات المتظاهرين في منطقة أبو سليم.

وأوضحت وزارة العدل في بيان أنه تمت محاكمة 124 شخصا في هذه القضية، حكم على 45 منهم بالإعدام "رميا بالرصاص"، وعلى 54 بالسجن خمسة أعوام مقابل تبرئة 22 أمام محكمة استئناف طرابلس.

أما بقية المتهمين فقضت المحكمة بالنسبة لثلاثة منهم بسبق الفصل في دعواهم، وثلاثة آخرين بوفاتهم قبل الفصل في الدعوى، بحسب ذات البيان..


#ليبيا
#معمر القذافي

من عرب 48

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