ليبيا: إحباط هجوم لقوات حفتر لاستعادة السيطرة على غريان

قالت حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، إنها أحبطت هجوما للقوات الموالية لخليفة حفتر لاستعادة مدينة غريان التي تقع على بعد 100 كيلومتر من العاصمة طرابلس.

وكانت قد تمكنت قوات حكومة الوفاق نهاية حزيران/ يونيو الماضي، من استعادة مدينة غريان التي كانت تتخذها قوات حفتر قاعدة لعمليات رئيسية في غربي ليبيا.

وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، مصطفى المجعي، لفرانس برس إن "مجموعات من ميليشيات حفتر تسللت إلى بعض مناطق ضواحي غريان، وحاولت التقدم مدعومة بغطاء جوي لطائرات بدون طيار بهدف السيطرة على المدينة".

وأضاف "تمكنت قواتنا ووفقا لعمليات عسكرية منظمة وبدعم جوي من قبل سلاح الجو من صد الهجوم وأفشلته"، مشيرا إلى "ملاحقة الفلول الهاربة إلى بعض المناطق المحيطة".

وعن الخسائر من جراء الاشتباكات، قال "خسرنا 8 من عناصر وحداتنا إضافة إلى عشرة جرحى"، لافتا إلى سقوط عشرات بين قتيل وجريح في صفوف قوات حفتر.

من جهتها، ادعت شعبة "الإعلام لحربي" التابعة لقوات حفتر في بيان على فيسبوك أن" كافة العمليات العسكرية تمت وفق خطة محكمة نفذت مراحلها الأولى، ولم يتبق إلا القليل من إتمام الخطة ليعلن رسميا السيطرة الكاملة على غريان".

وأقرت بوقوع خسائر في صفوفها من دون أن تكشف حجمها.