  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار ليبيا

أُسر ليبية تقاضي حفتر والإمارات في الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 11/02/2020 - 10:57

أُسر ليبية تقاضي حفتر والإمارات في الولايات المتحدة
(أ ب)
عرب ٤٨/ الأناضول

رفعت أُسر ليبية ممن قُتل أو أصيب أقرباؤهم في الأزمة الليبية دعاوى قضائية إلى محكمة المقاطعة في العاصمة الأميركية واشنطن، ضد الإمارات وحليفها الجنرال الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.

وأصدر مكتب المحاماة (Transnational Business Attorneys Group) بيانا باسم 6 أسر ليبية، قال فيه إن "المدَّعين يسلطون الضوء على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعمليات القتل، والتعذيب التي تورط فيها المتهمون"، وذكر البيان أن الأسر الليبية تطالب بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار أميركي.

وجاء في بيان المكتب أيضا أن حفتر شجع وشارك في الجرائم وبالتحديد في التعذيب، والذي يُعد جريمة حرب، وهذا السلوك غير الإنساني يعد انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة، ولميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودساتير الولايات المتحدة.

وذُكر في البيان أن دعاوى الأسر الليبية القضائية شملت الإمارات لدعمها حفتر بالمال والسلاح، واعتبرتها شريكة في جرائم الحرب المرتكبة في بلدهم الغني بالنفط ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة التابعة لحفتر مستمرة بانتهاك الهدنة بشكل يومي في تحدي لمؤتمر برلين، الذي عُقد في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية، ودعا، وتضمنت بنود بيانه الختامي الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع الدائر في ليبيا، حيث تشن قوات حفتر، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، هجمات للسيطرة على العاصمة الليبية التي يتنازع عليها كل من حفتر والسراج.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#حفتر
#ليبيا
#السراج
#واشنطن
#محكمة

حوارات

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني
د. مهند مصطفى: مطلوب فك الارتباط بأوسلو والعودة لمواقع حركة التحرر الوطني

2020-02-01

العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا
العزة: الاتحاد الأوروبي يدين المقاومة ويحاول تحويلنا لعملاء على أنفسنا

2020-01-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اليونان تبدأ بترحيل 200 لاجئ أسبوعيا لمعسكرات معزولة
اليونان تبدأ بترحيل 200 لاجئ أسبوعيا لمعسكرات معزولة

2020-02-11

بيروت: اندلاع اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في "ثلاثاء الغضب"
بيروت: اندلاع اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في "ثلاثاء الغضب"

2020-02-11

عرسال: معاناة مستمرة للاجئين السوريين من البرد القارس
عرسال: معاناة مستمرة للاجئين السوريين من البرد القارس

2020-02-11

الأكثر قراءة

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

الحكم بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح 28 شهرا

2020-02-10
حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أجواء شديدة البرودة

2020-02-10
إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

إصابة امرأة طعنا في جسر الزرقاء

2020-02-10
إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم

إسرائيل تضيق على أهالي الجولان إثر رفضهم "عنفات الرياح"

2020-02-10
الإمارات تسحب قواتها من اليمن

الإمارات تسحب قواتها من اليمن

2020-02-10